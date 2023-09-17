Рус

Ці хитрі трюки зроблять страву ідеальною: як правильно готувати яєчню

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ідеальну яєчню приготувати легко
Ідеальну яєчню приготувати легко. Фото vizitacaribe.com

До вас на сніданок збігатимуться всі сусіди

Що найпростіше приготувати на сніданок? Звичайно ж, пишну яєчню. Здається, що приготувати її нескладно: потрібно просто розбити яйця на сковороду, посмажити і можна насолоджуватися.

Однак навіть таку просту страву можна приготувати не так, як потрібно. Разом з "Важливо знати " розповімо про важливі секрети та нюанси приготування яєчні.

Хитрі трюки для приготування ідеальної яєчні

В основному ми готуємо страву приблизно так: ставимо сковороду на вогонь, додаємо олію, солимо, перчимо і при бажанні перевертаємо. Але в ідеальної яєчні свої секрети.

Перше правило смачної страви — солимо не яйця, а розігріту в сковороді олію. Це дозволить солі поступово розподілитися і надати яєчні неповторний смак.

Багато хто з нас обсмажує яйця, перевертаючи їх кілька разів. Ми сподіваємося, що це надасть страві рівномірної прожарки. Проте справжні професіонали стверджують, що яєчню потрібно смажити лише з одного боку. Просто розбийте яйця в сковороду і їм дайте спокій, поки друга сторона не дійде сама. Саме в цьому випадку страва вийде ніжною та соковитою.

Рекомендуємо приготувати солодку яєчню за рецептом "Телеграфа". Такий сніданок сподобається навіть дітям!

Теги:
#Яєчня #Лайфхак