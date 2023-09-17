Ці хитрі трюки зроблять страву ідеальною: як правильно готувати яєчню

До вас на сніданок збігатимуться всі сусіди

Що найпростіше приготувати на сніданок? Звичайно ж, пишну яєчню. Здається, що приготувати її нескладно: потрібно просто розбити яйця на сковороду, посмажити і можна насолоджуватися.

Однак навіть таку просту страву можна приготувати не так, як потрібно. Разом з "Важливо знати " розповімо про важливі секрети та нюанси приготування яєчні.

Хитрі трюки для приготування ідеальної яєчні

В основному ми готуємо страву приблизно так: ставимо сковороду на вогонь, додаємо олію, солимо, перчимо і при бажанні перевертаємо. Але в ідеальної яєчні свої секрети.

Перше правило смачної страви — солимо не яйця, а розігріту в сковороді олію. Це дозволить солі поступово розподілитися і надати яєчні неповторний смак.

Багато хто з нас обсмажує яйця, перевертаючи їх кілька разів. Ми сподіваємося, що це надасть страві рівномірної прожарки. Проте справжні професіонали стверджують, що яєчню потрібно смажити лише з одного боку. Просто розбийте яйця в сковороду і їм дайте спокій, поки друга сторона не дійде сама. Саме в цьому випадку страва вийде ніжною та соковитою.

Рекомендуємо приготувати солодку яєчню за рецептом "Телеграфа". Такий сніданок сподобається навіть дітям!