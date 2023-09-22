Рус

Навіть цілої каструлі буде мало: рецепт баклажанної ікри з секретним компонентом

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чудова закуска на щодень і до святкового столу
Чудова закуска на щодень і до святкового столу. Фото Порадниця

Особливо смачною її робить плавлений сир

Ми розповідали, як із баклажанів приготувати бабагануш — традиційну ситну намазку. Тепер ділимось рецептом дуже смачної овочевої ікри.

Весь секрет її смаку — у додаванні плавленого сиру, який акумулює смаки овочів. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

  • 600—700 г баклажанів
  • 2 середні цибулини
  • 2 плавлені сирки
  • сіль
  • 3 столові ложки жирної сметани
  • грибна приправа (за смаком)
  • чорний мелений перець

Спосіб приготування:

  1. Баклажани нарізаємо дрібними кубиками, викладаємо в миску. Солимо, перемішуємо, залишаємо на 30 хв. Промиваємо водою та просушуємо.
  2. Цибулю кришимо дрібними кубиками та обсмажуємо до золотавості на олії. Викладаємо її на тарілку. Тоді в тій самій сковорідці обсмажуємо баклажани до м’якості. Сир крупно натираємо, додаємо до баклажанів. Кладемо перець та грибну приправу, перемішуємо. Тушкуємо все разом під кришкою близько 15 хв.
  3. В самому кінці приготування додаємо смажену цибулю та ще дві хвилини готуємо. Можна залишити закуску шматочками або ж подрібнити — занурювальним блендером.

Таку закуску вкрай смачно мастити на хліб або додавати до гарнірів. Також ми розповідали, як із баклажанів приготувати дуже ситний салат.

Теги:
#Рецепт #Сир #Овочі #Баклажани