Навіть цілої каструлі буде мало: рецепт баклажанної ікри з секретним компонентом

Особливо смачною її робить плавлений сир

Ми розповідали, як із баклажанів приготувати бабагануш — традиційну ситну намазку. Тепер ділимось рецептом дуже смачної овочевої ікри.

Весь секрет її смаку — у додаванні плавленого сиру, який акумулює смаки овочів. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

600—700 г баклажанів

2 середні цибулини

2 плавлені сирки

сіль

3 столові ложки жирної сметани

грибна приправа (за смаком)

чорний мелений перець

Спосіб приготування:

Баклажани нарізаємо дрібними кубиками, викладаємо в миску. Солимо, перемішуємо, залишаємо на 30 хв. Промиваємо водою та просушуємо. Цибулю кришимо дрібними кубиками та обсмажуємо до золотавості на олії. Викладаємо її на тарілку. Тоді в тій самій сковорідці обсмажуємо баклажани до м’якості. Сир крупно натираємо, додаємо до баклажанів. Кладемо перець та грибну приправу, перемішуємо. Тушкуємо все разом під кришкою близько 15 хв. В самому кінці приготування додаємо смажену цибулю та ще дві хвилини готуємо. Можна залишити закуску шматочками або ж подрібнити — занурювальним блендером.

Таку закуску вкрай смачно мастити на хліб або додавати до гарнірів. Також ми розповідали, як із баклажанів приготувати дуже ситний салат.