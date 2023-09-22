Навіть цілої каструлі буде мало: рецепт баклажанної ікри з секретним компонентом
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Особливо смачною її робить плавлений сир
Ми розповідали, як із баклажанів приготувати бабагануш — традиційну ситну намазку. Тепер ділимось рецептом дуже смачної овочевої ікри.
Весь секрет її смаку — у додаванні плавленого сиру, який акумулює смаки овочів. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 600—700 г баклажанів
- 2 середні цибулини
- 2 плавлені сирки
- сіль
- 3 столові ложки жирної сметани
- грибна приправа (за смаком)
- чорний мелений перець
Спосіб приготування:
- Баклажани нарізаємо дрібними кубиками, викладаємо в миску. Солимо, перемішуємо, залишаємо на 30 хв. Промиваємо водою та просушуємо.
- Цибулю кришимо дрібними кубиками та обсмажуємо до золотавості на олії. Викладаємо її на тарілку. Тоді в тій самій сковорідці обсмажуємо баклажани до м’якості. Сир крупно натираємо, додаємо до баклажанів. Кладемо перець та грибну приправу, перемішуємо. Тушкуємо все разом під кришкою близько 15 хв.
- В самому кінці приготування додаємо смажену цибулю та ще дві хвилини готуємо. Можна залишити закуску шматочками або ж подрібнити — занурювальним блендером.
Таку закуску вкрай смачно мастити на хліб або додавати до гарнірів. Також ми розповідали, як із баклажанів приготувати дуже ситний салат.