Даже целой кастрюли будет мало: рецепт баклажанной икры с секретным компонентом

Особенно вкусной ее делает плавленый сыр

Мы рассказывали, как из баклажанов приготовить бабагануш – традиционную сытную намазку. Теперь делимся рецептом вкуснейшей овощной икры.

Весь секрет ее вкуса – в добавлении плавленого сыра, аккумулирующего вкусы овощей. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

600-700 г баклажанов

2 средние луковицы

2 плавленые сырки

соль

3 столовые ложки жирной сметаны

грибная приправа (по вкусу)

черный молотый перец

Способ приготовления:

Баклажаны нарезаем мелкими кубиками, выкладываем в миску. Солим, перемешиваем, оставляем на 30 мин. Промываем водой и просушиваем. Лук крошим мелкими кубиками и обжариваем до золотистости на растительном масле. Выкладываем ее на тарелку. Тогда в той же сковороде обжариваем баклажаны до мягкости. Сыр крупно натираем, добавляем к баклажанам. Кладем перец и грибную приправу, перемешиваем. Тушим все вместе под крышкой около 15 мин. В самом конце приготовления добавляем жареный лук и еще две минуты готовим. Можно оставить закуску кусочками или измельчить — погружным блендером.

Такую закуску очень вкусно смазывать на хлеб или добавлять в гарниры. Также мы рассказывали, как из баклажанов приготовить очень сытный салат.