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Даже целой кастрюли будет мало: рецепт баклажанной икры с секретным компонентом

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасная закуска на каждый день и к праздничному столу
Прекрасная закуска на каждый день и к праздничному столу. Фото Порадниця

Особенно вкусной ее делает плавленый сыр

Мы рассказывали, как из баклажанов приготовить бабагануш – традиционную сытную намазку. Теперь делимся рецептом вкуснейшей овощной икры.

Весь секрет ее вкуса – в добавлении плавленого сыра, аккумулирующего вкусы овощей. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

  • 600-700 г баклажанов
  • 2 средние луковицы
  • 2 плавленые сырки
  • соль
  • 3 столовые ложки жирной сметаны
  • грибная приправа (по вкусу)
  • черный молотый перец

Способ приготовления:

  1. Баклажаны нарезаем мелкими кубиками, выкладываем в миску. Солим, перемешиваем, оставляем на 30 мин. Промываем водой и просушиваем.
  2. Лук крошим мелкими кубиками и обжариваем до золотистости на растительном масле. Выкладываем ее на тарелку. Тогда в той же сковороде обжариваем баклажаны до мягкости. Сыр крупно натираем, добавляем к баклажанам. Кладем перец и грибную приправу, перемешиваем. Тушим все вместе под крышкой около 15 мин.
  3. В самом конце приготовления добавляем жареный лук и еще две минуты готовим. Можно оставить закуску кусочками или измельчить — погружным блендером.

Такую закуску очень вкусно смазывать на хлеб или добавлять в гарниры. Также мы рассказывали, как из баклажанов приготовить очень сытный салат.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Овощи #Баклажаны