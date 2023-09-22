Даже целой кастрюли будет мало: рецепт баклажанной икры с секретным компонентом
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Особенно вкусной ее делает плавленый сыр
Мы рассказывали, как из баклажанов приготовить бабагануш – традиционную сытную намазку. Теперь делимся рецептом вкуснейшей овощной икры.
Весь секрет ее вкуса – в добавлении плавленого сыра, аккумулирующего вкусы овощей. Рецептом поделились на портале "Советница".
Ингредиенты:
- 600-700 г баклажанов
- 2 средние луковицы
- 2 плавленые сырки
- соль
- 3 столовые ложки жирной сметаны
- грибная приправа (по вкусу)
- черный молотый перец
Способ приготовления:
- Баклажаны нарезаем мелкими кубиками, выкладываем в миску. Солим, перемешиваем, оставляем на 30 мин. Промываем водой и просушиваем.
- Лук крошим мелкими кубиками и обжариваем до золотистости на растительном масле. Выкладываем ее на тарелку. Тогда в той же сковороде обжариваем баклажаны до мягкости. Сыр крупно натираем, добавляем к баклажанам. Кладем перец и грибную приправу, перемешиваем. Тушим все вместе под крышкой около 15 мин.
- В самом конце приготовления добавляем жареный лук и еще две минуты готовим. Можно оставить закуску кусочками или измельчить — погружным блендером.
Такую закуску очень вкусно смазывать на хлеб или добавлять в гарниры. Также мы рассказывали, как из баклажанов приготовить очень сытный салат.