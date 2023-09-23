Найкраще до пишних млинців: рецепт фантастичного яблучного повидла всього з трьох інгредієнтів

Смачне доповнення до оладок та домашньої випічки

Що може бути смачніше на сніданок, ніж пишні оладки ? Тільки пишні оладки з густим яблучним повидлом.

Саме його сьогодні й приготуємо. Для цього рецепту яблучного повидла від Shuba підійдуть будь-які яблука, а варити його краще у широкому посуді з товстим дном. Якщо є бажання, для глибини смаку в повидло можна додати кардамон, паличку кориці, лаврове листя та лимонну цедру. Головне — не забути вийняти все із готового повидла.

Як приготувати густе яблучне повидло

Інгредієнти на 2 л повидла:

яблука — 2.5 кг;

вода — 80 мл;

цукор — 1.5 кг;

лимон, сік — 60 мл.

Спосіб приготування:

Банки простерилізуйте будь-яким зручним для вас способом, прокип’ятіть кришки. Яблука помийте, почистьте, видаліть серцевину і наріжте шматочками. У каструлю влийте воду, засипте яблука, накрийте кришкою і тушкуйте на слабкому вогні до м’якості. Іноді все перемішуйте. Коли яблука розваряться, пробийте їх занурювальним металевим блендером, за бажання їх можна додатково перетерти через сито. Отримане пюре перелийте в широкий посуд, засипте цукром, додайте лимонний сік і за бажання улюблені прянощі. Все ретельно перемішайте. Помішуючи, доведіть пюре до кипіння, зменште вогонь і варіть на слабкому вогні до бажаної густини. Не забувайте перемішувати масу та зчищати зі стінок посуду. Готове гаряче повидло розлийте по чистим банках та закрутіть кришками. Накрийте теплою ковдрою і залиште до охолодження, після чого переставте в сухе темне місце.

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