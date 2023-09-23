Найкраще до пишних млинців: рецепт фантастичного яблучного повидла всього з трьох інгредієнтів
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Смачне доповнення до оладок та домашньої випічки
Що може бути смачніше на сніданок, ніж пишні оладки ? Тільки пишні оладки з густим яблучним повидлом.
Саме його сьогодні й приготуємо. Для цього рецепту яблучного повидла від Shuba підійдуть будь-які яблука, а варити його краще у широкому посуді з товстим дном. Якщо є бажання, для глибини смаку в повидло можна додати кардамон, паличку кориці, лаврове листя та лимонну цедру. Головне — не забути вийняти все із готового повидла.
Як приготувати густе яблучне повидло
Інгредієнти на 2 л повидла:
- яблука — 2.5 кг;
- вода — 80 мл;
- цукор — 1.5 кг;
- лимон, сік — 60 мл.
Спосіб приготування:
- Банки простерилізуйте будь-яким зручним для вас способом, прокип’ятіть кришки.
- Яблука помийте, почистьте, видаліть серцевину і наріжте шматочками.
- У каструлю влийте воду, засипте яблука, накрийте кришкою і тушкуйте на слабкому вогні до м’якості. Іноді все перемішуйте.
- Коли яблука розваряться, пробийте їх занурювальним металевим блендером, за бажання їх можна додатково перетерти через сито.
- Отримане пюре перелийте в широкий посуд, засипте цукром, додайте лимонний сік і за бажання улюблені прянощі. Все ретельно перемішайте.
- Помішуючи, доведіть пюре до кипіння, зменште вогонь і варіть на слабкому вогні до бажаної густини. Не забувайте перемішувати масу та зчищати зі стінок посуду.
- Готове гаряче повидло розлийте по чистим банках та закрутіть кришками. Накрийте теплою ковдрою і залиште до охолодження, після чого переставте в сухе темне місце.
Рекомендуємо з яблучним варенням приготувати пиріг за рецептом "Телеграфа". Це чудовий варіант простої домашньої випічки.