Лучшее к пышным блинам: рецепт фантастического яблочного повидла всего из трех ингредиентов
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Вкусное дополнение к оладьям и домашней выпечке
Что может быть вкуснее на завтрак, чем пышные оладьи? Только пышные оладьи с густым яблочным повидлом.
Именно его сегодня и приготовим. Для этого рецепта яблочного повидла от Shuba подойдут любые яблоки, а варить его лучше в широкой посуде с толстым дном. При желании для глубины вкуса в повидло можно добавить кардамон, палочку корицы, лавровые листья и лимонную цедру. Главное — не забыть вынуть все из готового повидла.
Как приготовить густое яблочное повидло
Ингредиенты на 2 л повидла:
- яблоки — 2.5 кг;
- вода — 80 мл;
- сахар — 1.5 кг;
- лимон, сок — 60 мл.
Способ приготовления:
- Банки простерилизуйте любым удобным для вас способом, крышки прокипятите.
- Яблоки помойте, почистите, удалите сердцевину и нарежьте произвольными кусочками.
- В кастрюлю влейте воду, засыпьте яблоки, накройте крышкой и тушите на слабом огне до мягкости. Время от времени все перемешивайте.
- Когда яблоки разварятся, пробейте их металлическим погружным блендером, при желании их можно дополнительно перетереть через сито.
- Полученное пюре перелейте в широкую посуду, засыпьте сахаром, добавьте лимонный сок и при желании любимые пряности. Все тщательно перемешайте.
- Помешивая, доведите пюре до кипения, убавьте огонь и варите на слабом огне до желаемой густоты. Не забывайте перемешивать массу и счищать со стенок посуды.
- Готовое горячее повидло разлейте по чистым банкам и закрутите крышками. Накройте теплым одеялом и оставьте до полного остывания, после чего переставьте в сухое темное место.
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