Лучшее к пышным блинам: рецепт фантастического яблочного повидла всего из трех ингредиентов

Вкусное дополнение к оладьям и домашней выпечке

Что может быть вкуснее на завтрак, чем пышные оладьи? Только пышные оладьи с густым яблочным повидлом.

Именно его сегодня и приготовим. Для этого рецепта яблочного повидла от Shuba подойдут любые яблоки, а варить его лучше в широкой посуде с толстым дном. При желании для глубины вкуса в повидло можно добавить кардамон, палочку корицы, лавровые листья и лимонную цедру. Главное — не забыть вынуть все из готового повидла.

Как приготовить густое яблочное повидло

Ингредиенты на 2 л повидла:

яблоки — 2.5 кг;

вода — 80 мл;

сахар — 1.5 кг;

лимон, сок — 60 мл.

Способ приготовления:

Банки простерилизуйте любым удобным для вас способом, крышки прокипятите. Яблоки помойте, почистите, удалите сердцевину и нарежьте произвольными кусочками. В кастрюлю влейте воду, засыпьте яблоки, накройте крышкой и тушите на слабом огне до мягкости. Время от времени все перемешивайте. Когда яблоки разварятся, пробейте их металлическим погружным блендером, при желании их можно дополнительно перетереть через сито. Полученное пюре перелейте в широкую посуду, засыпьте сахаром, добавьте лимонный сок и при желании любимые пряности. Все тщательно перемешайте. Помешивая, доведите пюре до кипения, убавьте огонь и варите на слабом огне до желаемой густоты. Не забывайте перемешивать массу и счищать со стенок посуды. Готовое горячее повидло разлейте по чистым банкам и закрутите крышками. Накройте теплым одеялом и оставьте до полного остывания, после чего переставьте в сухое темное место.

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