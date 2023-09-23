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Лучшее к пышным блинам: рецепт фантастического яблочного повидла всего из трех ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такое повидло полюбят и взрослые, и дети
Такое повидло полюбят и взрослые, и дети. Фото shuba.life

Вкусное дополнение к оладьям и домашней выпечке

Что может быть вкуснее на завтрак, чем пышные оладьи? Только пышные оладьи с густым яблочным повидлом.

Именно его сегодня и приготовим. Для этого рецепта яблочного повидла от Shuba подойдут любые яблоки, а варить его лучше в широкой посуде с толстым дном. При желании для глубины вкуса в повидло можно добавить кардамон, палочку корицы, лавровые листья и лимонную цедру. Главное — не забыть вынуть все из готового повидла.

Как приготовить густое яблочное повидло

Ингредиенты на 2 л повидла:

  • яблоки — 2.5 кг;
  • вода — 80 мл;
  • сахар — 1.5 кг;
  • лимон, сок — 60 мл.

Способ приготовления:

  1. Банки простерилизуйте любым удобным для вас способом, крышки прокипятите.
  2. Яблоки помойте, почистите, удалите сердцевину и нарежьте произвольными кусочками.
  3. В кастрюлю влейте воду, засыпьте яблоки, накройте крышкой и тушите на слабом огне до мягкости. Время от времени все перемешивайте.
  4. Когда яблоки разварятся, пробейте их металлическим погружным блендером, при желании их можно дополнительно перетереть через сито.
  5. Полученное пюре перелейте в широкую посуду, засыпьте сахаром, добавьте лимонный сок и при желании любимые пряности. Все тщательно перемешайте.
  6. Помешивая, доведите пюре до кипения, убавьте огонь и варите на слабом огне до желаемой густоты. Не забывайте перемешивать массу и счищать со стенок посуды.
  7. Готовое горячее повидло разлейте по чистым банкам и закрутите крышками. Накройте теплым одеялом и оставьте до полного остывания, после чего переставьте в сухое темное место.

Рекомендуем с яблочным вареньем приготовить пирог по рецепту "Телеграфа". Это прекрасный вариант простой домашней выпечки.

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