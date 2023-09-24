Такий борщ похвалить навіть бабуся: хитрий рецепт без м’яса

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Борщ – символ національної кухні України. Цю першу страву готують з овочів та м’яса. Рецептів приготування борщу безліч і кожен напевно має свій власний секрет.

А що коли приготувати борщ не з м’ясом, а з рибними консервами? Готується страва за рецептом Smachnonews швидко, велику кількість продуктів для нього не потрібно. Він точно сподобається всій родині.

Як приготувати борщ з рибною консервою

Інгредієнти:

100 г вареного буряка;

2 ложки томатної пасти;

1/3 білокачанної капусти;

2 літри води;

сіль;

2 лаврові листи;

чорний мелений перець;

3 ложки олії;

4 картоплини;

1 середня морква;

1 цибуля;

250 г рибної консерви.

Спосіб приготування:

Овочі миємо і чистим. Картоплю, капусту, цибулю нарізаємо. Моркву натираємо на грубій тертці. У каструлю наливаємо воду, кип’ятимо, кладемо картоплю і варимо 10 хвилин. Туди ж додаємо капусту та варимо її до готовності. Цибулю та моркву обсмажуємо до готовності, додаємо томатну пасту, тушкуємо і відправляємо до борщу. У каструлю відправляємо і натертий варений буряк. Додаємо рибні консерви, спеції, варимо до готовності на повільному вогні.

Даємо борщу настоятися протягом 15 хвилин і подаємо разом із пампушками за рецептом "Телеграфа". Смачного!