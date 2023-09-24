Рус

Такий борщ похвалить навіть бабуся: хитрий рецепт без м’яса

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Близькі здивуються, але з’їдять до останньої ложки
Близькі здивуються, але з’їдять до останньої ложки. Фото shuba.life

У вас точно буде слава досвідченого кулінара

Борщ – символ національної кухні України. Цю першу страву готують з овочів та м’яса. Рецептів приготування борщу безліч і кожен напевно має свій власний секрет.

А що коли приготувати борщ не з м’ясом, а з рибними консервами? Готується страва за рецептом Smachnonews швидко, велику кількість продуктів для нього не потрібно. Він точно сподобається всій родині.

Як приготувати борщ з рибною консервою

Інгредієнти:

  • 100 г вареного буряка;
  • 2 ложки томатної пасти;
  • 1/3 білокачанної капусти;
  • 2 літри води;
  • сіль;
  • 2 лаврові листи;
  • чорний мелений перець;
  • 3 ложки олії;
  • 4 картоплини;
  • 1 середня морква;
  • 1 цибуля;
  • 250 г рибної консерви.

Спосіб приготування:

  1. Овочі миємо і чистим. Картоплю, капусту, цибулю нарізаємо. Моркву натираємо на грубій тертці.
  2. У каструлю наливаємо воду, кип’ятимо, кладемо картоплю і варимо 10 хвилин. Туди ж додаємо капусту та варимо її до готовності.
  3. Цибулю та моркву обсмажуємо до готовності, додаємо томатну пасту, тушкуємо і відправляємо до борщу. У каструлю відправляємо і натертий варений буряк.
  4. Додаємо рибні консерви, спеції, варимо до готовності на повільному вогні.

Даємо борщу настоятися протягом 15 хвилин і подаємо разом із пампушками за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
#Рецепт #Борщ #Рибні консерви #Готуємо вдома