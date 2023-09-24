Такий борщ похвалить навіть бабуся: хитрий рецепт без м’яса
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У вас точно буде слава досвідченого кулінара
Борщ – символ національної кухні України. Цю першу страву готують з овочів та м’яса. Рецептів приготування борщу безліч і кожен напевно має свій власний секрет.
А що коли приготувати борщ не з м’ясом, а з рибними консервами? Готується страва за рецептом Smachnonews швидко, велику кількість продуктів для нього не потрібно. Він точно сподобається всій родині.
Як приготувати борщ з рибною консервою
Інгредієнти:
- 100 г вареного буряка;
- 2 ложки томатної пасти;
- 1/3 білокачанної капусти;
- 2 літри води;
- сіль;
- 2 лаврові листи;
- чорний мелений перець;
- 3 ложки олії;
- 4 картоплини;
- 1 середня морква;
- 1 цибуля;
- 250 г рибної консерви.
Спосіб приготування:
- Овочі миємо і чистим. Картоплю, капусту, цибулю нарізаємо. Моркву натираємо на грубій тертці.
- У каструлю наливаємо воду, кип’ятимо, кладемо картоплю і варимо 10 хвилин. Туди ж додаємо капусту та варимо її до готовності.
- Цибулю та моркву обсмажуємо до готовності, додаємо томатну пасту, тушкуємо і відправляємо до борщу. У каструлю відправляємо і натертий варений буряк.
- Додаємо рибні консерви, спеції, варимо до готовності на повільному вогні.
Даємо борщу настоятися протягом 15 хвилин і подаємо разом із пампушками за рецептом "Телеграфа". Смачного!