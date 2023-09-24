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Такой борщ похвалит даже бабушка: хитрый рецепт без мяса

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Близкие удивятся, но съедят до последней ложки
Близкие удивятся, но съедят до последней ложки. Фото shuba.life

У вас точно будет слава опытного кулинара

Борщ – символ национальной кухни Украины. Это первое блюдо готовят из овощей и мяса. Рецептов приготовления борща множество и у каждого наверняка есть свой собственный секрет.

А что, если приготовить борщ не с мясом, а с рыбными консервами? Готовится блюдо по рецепту Smachnonews быстро, большого количества продуктов для него не требуется. Он понравится всей семье.

Как приготовить борщ с рыбной консервой

Ингредиенты:

  • 100 граммов вареной свеклы;
  • 2 ложки томатной пасты;
  • 1/3 белокочанной капусты;
  • 2 литра воды;
  • соль;
  • 2 лавровых листа;
  • черный молотый перец;
  • 3 ложки масла;
  • 4 картофелины;
  • 1 средняя морковь;
  • 1 репчатый лук;
  • 250 граммов рыбной консервы.

Способ приготовления:

  1. Овощи моем и чистим. Картофель, капусту, лук нарезаем. Морковь натираем на грубой терке.
  2. В кастрюлю наливаем воду, кипятим, кладем картофель и варим 10 минут. Туда же добавляем капусту и варим ее до готовности.
  3. Лук и морковь обжариваем до готовности, добавляем томатную пасту, тушим и отправляем в борщ. В кастрюлю отправляем и натертую вареную свеклу.
  4. Добавляем рыбные консервы, специи, варим до готовности на медленном огне.

Даем борщу настояться в течение 15 минут и подаем вместе с пампушками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Борщ #Рыбные консервы #Готовим дома