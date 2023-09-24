Такой борщ похвалит даже бабушка: хитрый рецепт без мяса
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У вас точно будет слава опытного кулинара
Борщ – символ национальной кухни Украины. Это первое блюдо готовят из овощей и мяса. Рецептов приготовления борща множество и у каждого наверняка есть свой собственный секрет.
А что, если приготовить борщ не с мясом, а с рыбными консервами? Готовится блюдо по рецепту Smachnonews быстро, большого количества продуктов для него не требуется. Он понравится всей семье.
Как приготовить борщ с рыбной консервой
Ингредиенты:
- 100 граммов вареной свеклы;
- 2 ложки томатной пасты;
- 1/3 белокочанной капусты;
- 2 литра воды;
- соль;
- 2 лавровых листа;
- черный молотый перец;
- 3 ложки масла;
- 4 картофелины;
- 1 средняя морковь;
- 1 репчатый лук;
- 250 граммов рыбной консервы.
Способ приготовления:
- Овощи моем и чистим. Картофель, капусту, лук нарезаем. Морковь натираем на грубой терке.
- В кастрюлю наливаем воду, кипятим, кладем картофель и варим 10 минут. Туда же добавляем капусту и варим ее до готовности.
- Лук и морковь обжариваем до готовности, добавляем томатную пасту, тушим и отправляем в борщ. В кастрюлю отправляем и натертую вареную свеклу.
- Добавляем рыбные консервы, специи, варим до готовности на медленном огне.
Даем борщу настояться в течение 15 минут и подаем вместе с пампушками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!