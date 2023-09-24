Такой борщ похвалит даже бабушка: хитрый рецепт без мяса

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Борщ – символ национальной кухни Украины. Это первое блюдо готовят из овощей и мяса. Рецептов приготовления борща множество и у каждого наверняка есть свой собственный секрет.

А что, если приготовить борщ не с мясом, а с рыбными консервами? Готовится блюдо по рецепту Smachnonews быстро, большого количества продуктов для него не требуется. Он понравится всей семье.

Как приготовить борщ с рыбной консервой

Ингредиенты:

100 граммов вареной свеклы;

2 ложки томатной пасты;

1/3 белокочанной капусты;

2 литра воды;

соль;

2 лавровых листа;

черный молотый перец;

3 ложки масла;

4 картофелины;

1 средняя морковь;

1 репчатый лук;

250 граммов рыбной консервы.

Способ приготовления:

Овощи моем и чистим. Картофель, капусту, лук нарезаем. Морковь натираем на грубой терке. В кастрюлю наливаем воду, кипятим, кладем картофель и варим 10 минут. Туда же добавляем капусту и варим ее до готовности. Лук и морковь обжариваем до готовности, добавляем томатную пасту, тушим и отправляем в борщ. В кастрюлю отправляем и натертую вареную свеклу. Добавляем рыбные консервы, специи, варим до готовности на медленном огне.

Даем борщу настояться в течение 15 минут и подаем вместе с пампушками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!