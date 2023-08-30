Зачем добавлять в борщ кабачки: близкие будут просить только так
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
За этим рецептом выстоятся в очередь
Что может быть вкуснее украинского борща? Мы знаем бесчисленное количество невероятно вкусных рецептов и каждый из них уникален и вкусен по-своему. Давайте еще попробуем борщ с кабачками.
Такой борщ с кабачками с курятиной по рецепту Shuba получается более нежным и лёгким, но особенно ароматным. Борщ с кабачками хорошо подходит для сытного легкого обеда.
Чтобы насладиться этим простым блюдом, вам понадобится обычный борщевой набор: свекла, лук, морковь, картофель, капуста и томатная паста. Вместо говядины или свинины предлагаем взять курятину, которая прекрасно подойдет к кабачкам.
Как приготовить борщ з кабачками
Ингредиенты на 4 порции:
- вода — 2.5 л;
- курятина — 300 г;
- свекла — 1 шт.;
- кабачки — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- картофель — 3 шт.;
- капуста белокочанная — 250 г;
- паста томатная — 40 г;
- масло подсолнечное — 20 мл;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриное мясо положите в большую кастрюлю, промойте, залейте водой и доведите до кипения. Снимите пену, посолите и варите на небольшом огне 30 минут.
- Очистите и помойте свеклу, картофель, лук и морковь. Лук и капусту мелко нашинкуйте, морковь и свеклу натрите на крупной терке, картофель нарежьте небольшими кусочками. Кабачок очистите и нарежьте купиками.
- На нагретой сковороде с растительным маслом обжарьте до мягкости лук, добавьте морковь и жарьте еще несколько минут. Затем добавьте свеклу, томатную пасту, полстакана бульона и тушите под крышкой на небольшом огне 6-8 минут.
- Добавьте картофель и капусту, варите 15 минут, после добавьте кабачок.
- В борщ добавьте томатную зажарку. Через 10 минут добавьте измельченный чеснок и зелень.
Готовому борщу настояться 15 минут и подавайте со сметаной и домашним хлебом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!