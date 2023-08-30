Зачем добавлять в борщ кабачки: близкие будут просить только так

За этим рецептом выстоятся в очередь

Что может быть вкуснее украинского борща? Мы знаем бесчисленное количество невероятно вкусных рецептов и каждый из них уникален и вкусен по-своему. Давайте еще попробуем борщ с кабачками.

Такой борщ с кабачками с курятиной по рецепту Shuba получается более нежным и лёгким, но особенно ароматным. Борщ с кабачками хорошо подходит для сытного легкого обеда.

Чтобы насладиться этим простым блюдом, вам понадобится обычный борщевой набор: свекла, лук, морковь, картофель, капуста и томатная паста. Вместо говядины или свинины предлагаем взять курятину, которая прекрасно подойдет к кабачкам.

Как приготовить борщ з кабачками

Ингредиенты на 4 порции:

вода — 2.5 л;

курятина — 300 г;

свекла — 1 шт.;

кабачки — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

картофель — 3 шт.;

капуста белокочанная — 250 г;

паста томатная — 40 г;

масло подсолнечное — 20 мл;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное мясо положите в большую кастрюлю, промойте, залейте водой и доведите до кипения. Снимите пену, посолите и варите на небольшом огне 30 минут. Очистите и помойте свеклу, картофель, лук и морковь. Лук и капусту мелко нашинкуйте, морковь и свеклу натрите на крупной терке, картофель нарежьте небольшими кусочками. Кабачок очистите и нарежьте купиками. На нагретой сковороде с растительным маслом обжарьте до мягкости лук, добавьте морковь и жарьте еще несколько минут. Затем добавьте свеклу, томатную пасту, полстакана бульона и тушите под крышкой на небольшом огне 6-8 минут. Добавьте картофель и капусту, варите 15 минут, после добавьте кабачок. В борщ добавьте томатную зажарку. Через 10 минут добавьте измельченный чеснок и зелень.

Готовому борщу настояться 15 минут и подавайте со сметаной и домашним хлебом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!