Навіщо додавати до борщу кабачки: близькі проситимуть лише так
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
За цим рецептом вишикуються у чергу
Що може бути смачнішим за український борщ? Ми знаємо безліч неймовірно смачних рецептів і кожен з них унікальний і смачний по-своєму. Давайте ще спробуємо борщ із кабачками.
Такий борщ із кабачками з курятиною за рецептом Shuba виходить ніжнішим і легким, але особливо ароматним. Борщ із кабачками добре підходить для ситного легкого обіду.
Як приготувати борщ з кабачками
Інгредієнти на 4 порції:
- вода — 2.5 л;
- курятина — 300 г;
- буряк — 1 шт.;
- кабачки — 1 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- картопля — 3 шт.;
- капуста білокачанна — 250 г;
- паста томатна — 40 г;
- олія соняшникова — 20 мл;
- часник, зубчики – 1 шт.;
- сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак.
Спосіб приготування:
- Куряче м’ясо покладіть у велику каструлю, промийте, залийте водою і доведіть до кипіння. Зніміть піну, посоліть та варіть на невеликому вогні 30 хвилин.
- Очистьте і помийте буряк, картоплю, цибулю та моркву. Цибулю і капусту дрібно наріжте, моркву та буряк натріть на великій тертці, картоплю наріжте невеликими шматочками. Кабачок очистьте і наріжте кубиками.
- На нагрітій сковороді з олією обсмажте до м’якості цибулю, додайте моркву і жарте ще кілька хвилин. Потім додайте буряки, томатну пасту, півсклянки бульйону і тушкуйте під кришкою на невеликому вогні 6-8 хвилин.
- Додайте картоплю і капусту, варіть 15 хвилин, потім додайте кабачок.
- До борщу додайте томатну засмажку. Через 10 хвилин додайте подрібнений часник та зелень.
Готовому борщу настоятися 15 хвилин і подавайте зі сметаною та домашнім хлібом за рецептом "Телеграфа". Смачного!