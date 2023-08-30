Навіщо додавати до борщу кабачки: близькі проситимуть лише так

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Що може бути смачнішим за український борщ? Ми знаємо безліч неймовірно смачних рецептів і кожен з них унікальний і смачний по-своєму. Давайте ще спробуємо борщ із кабачками.

Такий борщ із кабачками з курятиною за рецептом Shuba виходить ніжнішим і легким, але особливо ароматним. Борщ із кабачками добре підходить для ситного легкого обіду.

Як приготувати борщ з кабачками

Інгредієнти на 4 порції:

вода — 2.5 л;

курятина — 300 г;

буряк — 1 шт.;

кабачки — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

картопля — 3 шт.;

капуста білокачанна — 250 г;

паста томатна — 40 г;

олія соняшникова — 20 мл;

часник, зубчики – 1 шт.;

сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак.

Спосіб приготування:

Куряче м’ясо покладіть у велику каструлю, промийте, залийте водою і доведіть до кипіння. Зніміть піну, посоліть та варіть на невеликому вогні 30 хвилин. Очистьте і помийте буряк, картоплю, цибулю та моркву. Цибулю і капусту дрібно наріжте, моркву та буряк натріть на великій тертці, картоплю наріжте невеликими шматочками. Кабачок очистьте і наріжте кубиками. На нагрітій сковороді з олією обсмажте до м’якості цибулю, додайте моркву і жарте ще кілька хвилин. Потім додайте буряки, томатну пасту, півсклянки бульйону і тушкуйте під кришкою на невеликому вогні 6-8 хвилин. Додайте картоплю і капусту, варіть 15 хвилин, потім додайте кабачок. До борщу додайте томатну засмажку. Через 10 хвилин додайте подрібнений часник та зелень.

Готовому борщу настоятися 15 хвилин і подавайте зі сметаною та домашнім хлібом за рецептом "Телеграфа". Смачного!