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Замість томатної пасти: ці фантастичні помідори замінять взимку всі томатні продукти

Автор
Марія Дума Марія Дума
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На таких томатах виходять неймовірно смачні страви
На таких томатах виходять неймовірно смачні страви. Фото Порадниця

Смак помідорів розкривається якнайкраще

Ми розповідали, як смачно закрити томати на зиму. Але помідори пелаті — без шкірки та у власному соку — завжди стояли поза конкуренцією.

Це неймовірна основа для подальшої кулінарної творчості. З ними можна приготувати різні види соусів, підлив, а також рагу, піци, ароматні борщі — все, до чого ви вважаєте за потрібне додавати томатну основу. Рецептом поділились на порталі "Порадниця". Він розрахований на банку 1,5 л.

Інгредієнти:

  • 2 кг помідорів
  • 2 чайні ложки (без верху) крупної солі

Спосіб приготування:

  1. Для томатного соку 1 кг зрілих томатів чистимо від шкірочки. Видаляємо у них плодоніжки.
  2. Ці томати нарізаємо довільно та подрібнюємо на пюре. Можна перетерти масу крізь сито. Із 1 кг помідорів виходить близько 750 г соку.
  3. Ціліші томати чистимо від шкірочки. Переливаємо в каструлю томатний сік, ставимо його на середній вогонь. Доводимо його до кипіння, додаємо сіль, варимо 2—3 хвилини, помішуючи, на вогні нижче середнього.
  4. Невеликими порціями закладаємо в киплячий сік маленькі помідори. Коли маса знову закипить, варимо при помірному кипінні близько 1 хв, акуратно перемішуючи.
  5. Стерилізованою ложкою перекладаємо гарячі помідори в банку, що теж стерилізована. Одразу прикриваємо стерилізованою кришкою. Варимо чергову порцію помідорів — і знову викладаємо в банку. Так робимо з усіма цілими томатами.
  6. Наприкінці томатний сік кип’ятимо близько 2 хвилин, після чого переливаємо в банку майже до самого верху. Закриваємо за технологією.

З цим способом приготування томати якнайкраще зберігають свій смак. Також ми розповідали, як закрити на зиму аджику.

Теги:
#Рецепт #Помідори #Томати #Консервація #Заготівля