Вместо томатной пасты: эти фантастические помидоры заменят зимой все томатные продукты
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Вкус помидоров раскрывается как можно лучше
Мы рассказывали, как вкусно закрыть томаты на зиму. Но помидоры пелаты — без кожуры и в собственном соке — всегда стояли вне конкуренции.
Это невероятная основа для дальнейшего кулинарного творчества. С ними можно приготовить различные виды соусов, подливок, а также рагу, пиццы, ароматные борщи – все, к чему вы считаете нужным добавлять томатную основу. Рецептом поделились на портале "Советница". Он рассчитан на банке 1,5л.
Ингредиенты:
- 2 кг помидоров
- 2 чайные ложки (без верха) крупной соли
Способ приготовления:
- Для томатного сока 1 кг зрелых томатов чистим от кожицы. Удаляем у них плодоножки.
- Эти томаты нарезаем произвольно и измельчаем пюре. Можно перетереть массу через сито. Из 1 кг помидоров выходит около 750 г сока.
- Более целые томаты чистим от кожицы. Переливаем в кастрюлю томатный сок, ставим его на средний огонь. Доводим его до кипения, добавляем соль, варим 2-3 минуты, помешивая на огне ниже среднего.
- Небольшими порциями закладываем в кипящий сок маленькие помидоры. Когда масса снова закипит, варим при умеренном кипении около 1 мин, аккуратно перемешивая.
- Стерилизованной ложкой перекладываем горячие помидоры в банку, тоже стерилизованную. Сразу прикрываем стерилизованной крышкой. Варим очередную порцию помидоров – и снова выкладываем в банке. Так поступаем со всеми целыми томатами.
- В конце томатный сок кипятим около 2 минут, после чего переливаем в банку почти до самого верха. Закрываем по технологии.
С этим способом приготовления томаты лучше сохраняют свой вкус. Также мы рассказывали, как закрыть на зиму аджику.