Вместо томатной пасты: эти фантастические помидоры заменят зимой все томатные продукты

Вкус помидоров раскрывается как можно лучше

Мы рассказывали, как вкусно закрыть томаты на зиму. Но помидоры пелаты — без кожуры и в собственном соке — всегда стояли вне конкуренции.

Это невероятная основа для дальнейшего кулинарного творчества. С ними можно приготовить различные виды соусов, подливок, а также рагу, пиццы, ароматные борщи – все, к чему вы считаете нужным добавлять томатную основу. Рецептом поделились на портале "Советница". Он рассчитан на банке 1,5л.

Ингредиенты:

2 кг помидоров

2 чайные ложки (без верха) крупной соли

Способ приготовления:

Для томатного сока 1 кг зрелых томатов чистим от кожицы. Удаляем у них плодоножки. Эти томаты нарезаем произвольно и измельчаем пюре. Можно перетереть массу через сито. Из 1 кг помидоров выходит около 750 г сока. Более целые томаты чистим от кожицы. Переливаем в кастрюлю томатный сок, ставим его на средний огонь. Доводим его до кипения, добавляем соль, варим 2-3 минуты, помешивая на огне ниже среднего. Небольшими порциями закладываем в кипящий сок маленькие помидоры. Когда масса снова закипит, варим при умеренном кипении около 1 мин, аккуратно перемешивая. Стерилизованной ложкой перекладываем горячие помидоры в банку, тоже стерилизованную. Сразу прикрываем стерилизованной крышкой. Варим очередную порцию помидоров – и снова выкладываем в банке. Так поступаем со всеми целыми томатами. В конце томатный сок кипятим около 2 минут, после чего переливаем в банку почти до самого верха. Закрываем по технологии.

С этим способом приготовления томаты лучше сохраняют свой вкус. Также мы рассказывали, как закрыть на зиму аджику.