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Вместо томатной пасты: эти фантастические помидоры заменят зимой все томатные продукты

Автор
Мария Дума Мария Дума
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На таких томатах выходят невероятно вкусные блюда
На таких томатах выходят невероятно вкусные блюда. Фото Порадниця

Вкус помидоров раскрывается как можно лучше

Мы рассказывали, как вкусно закрыть томаты на зиму. Но помидоры пелаты — без кожуры и в собственном соке — всегда стояли вне конкуренции.

Это невероятная основа для дальнейшего кулинарного творчества. С ними можно приготовить различные виды соусов, подливок, а также рагу, пиццы, ароматные борщи – все, к чему вы считаете нужным добавлять томатную основу. Рецептом поделились на портале "Советница". Он рассчитан на банке 1,5л.

Ингредиенты:

  • 2 кг помидоров
  • 2 чайные ложки (без верха) крупной соли

Способ приготовления:

  1. Для томатного сока 1 кг зрелых томатов чистим от кожицы. Удаляем у них плодоножки.
  2. Эти томаты нарезаем произвольно и измельчаем пюре. Можно перетереть массу через сито. Из 1 кг помидоров выходит около 750 г сока.
  3. Более целые томаты чистим от кожицы. Переливаем в кастрюлю томатный сок, ставим его на средний огонь. Доводим его до кипения, добавляем соль, варим 2-3 минуты, помешивая на огне ниже среднего.
  4. Небольшими порциями закладываем в кипящий сок маленькие помидоры. Когда масса снова закипит, варим при умеренном кипении около 1 мин, аккуратно перемешивая.
  5. Стерилизованной ложкой перекладываем горячие помидоры в банку, тоже стерилизованную. Сразу прикрываем стерилизованной крышкой. Варим очередную порцию помидоров – и снова выкладываем в банке. Так поступаем со всеми целыми томатами.
  6. В конце томатный сок кипятим около 2 минут, после чего переливаем в банку почти до самого верха. Закрываем по технологии.

С этим способом приготовления томаты лучше сохраняют свой вкус. Также мы рассказывали, как закрыть на зиму аджику.

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#Рецепт #Помидоры #Томаты #Консервация #Заготовка