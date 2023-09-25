Золото у банці: ніхто не здогадається, з чого це варення
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Приготуйте, поки є гарбуз
Гарбуз – корисний, смачний та універсальний продукт. З неї можна приготувати салати, супи та навіть незвичайні десерти.
Хто б міг подумати, але з гарбуза можна приготувати приголомшливе варення. Рецепт від "Важно знать" — справжнє відкриття для смакових рецепторів. Щоб скуштувати цю смакоту, друзі будуть приходити до вас у гості щодня.
Як приготувати з гарбуза з апельсином та лимоном
Інгредієнти:
- 1 кг гарбуза;
- 1 лимон;
- 1 апельсин;
- 600 г цукру.
Спосіб приготування:
- Стиглий гарбуз очистьте, вийміть насіння, м'якуш наріжте дрібними кубиками.
- Апельсин та лимон помийте теплою водою, обсушіть і наріжте. Важливо: чистити цитрусові не потрібно, нарізайте разом зі шкіркою.
- Гарбуз, апельсин та лимон перемішайте з цукром. Суміш, що вийшла, залиште на кілька годин, при можливості — на ніч. Гарбуз повинен дати сік.
- Майбутнє варення надішліть у каструлю і варіть на повільному вогні близько 1,5-2 годин. Коли варення набуде гарного бурштинового кольору і бажаної консистенції, вимкніть вогонь і дай варенню трохи охолонути.
- Варення з гарбуза, апельсина та лимона готове! Відразу після вимикання воно може бути трохи рідким, але після остигання стане необхідної суміші.
Варення з гарбуза можна подавати до тостів, ласувати просто зі шматочком хліба або використовувати як начинку для домашньої випічки. Смачного!