Золото у банці: ніхто не здогадається, з чого це варення

Приготуйте, поки є гарбуз

Гарбуз – корисний, смачний та універсальний продукт. З неї можна приготувати салати, супи та навіть незвичайні десерти.

Хто б міг подумати, але з гарбуза можна приготувати приголомшливе варення. Рецепт від "Важно знать" — справжнє відкриття для смакових рецепторів. Щоб скуштувати цю смакоту, друзі будуть приходити до вас у гості щодня.

Як приготувати з гарбуза з апельсином та лимоном

Інгредієнти:

1 кг гарбуза;

1 лимон;

1 апельсин;

600 г цукру.

Спосіб приготування:

Стиглий гарбуз очистьте, вийміть насіння, м'якуш наріжте дрібними кубиками. Апельсин та лимон помийте теплою водою, обсушіть і наріжте. Важливо: чистити цитрусові не потрібно, нарізайте разом зі шкіркою. Гарбуз, апельсин та лимон перемішайте з цукром. Суміш, що вийшла, залиште на кілька годин, при можливості — на ніч. Гарбуз повинен дати сік. Майбутнє варення надішліть у каструлю і варіть на повільному вогні близько 1,5-2 годин. Коли варення набуде гарного бурштинового кольору і бажаної консистенції, вимкніть вогонь і дай варенню трохи охолонути. Варення з гарбуза, апельсина та лимона готове! Відразу після вимикання воно може бути трохи рідким, але після остигання стане необхідної суміші.

Варення з гарбуза можна подавати до тостів, ласувати просто зі шматочком хліба або використовувати як начинку для домашньої випічки. Смачного!