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Золото у банці: ніхто не здогадається, з чого це варення

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайне, але дуже смачне поєднання
Незвичайне, але дуже смачне поєднання. Фото vazhnoznat.com

Приготуйте, поки є гарбуз

Гарбуз – корисний, смачний та універсальний продукт. З неї можна приготувати салати, супи та навіть незвичайні десерти.

Хто б міг подумати, але з гарбуза можна приготувати приголомшливе варення. Рецепт від "Важно знать" — справжнє відкриття для смакових рецепторів. Щоб скуштувати цю смакоту, друзі будуть приходити до вас у гості щодня.

Як приготувати з гарбуза з апельсином та лимоном

Інгредієнти:

  • 1 кг гарбуза;
  • 1 лимон;
  • 1 апельсин;
  • 600 г цукру.

Спосіб приготування:

  1. Стиглий гарбуз очистьте, вийміть насіння, м'якуш наріжте дрібними кубиками.
  2. Апельсин та лимон помийте теплою водою, обсушіть і наріжте. Важливо: чистити цитрусові не потрібно, нарізайте разом зі шкіркою.
  3. Гарбуз, апельсин та лимон перемішайте з цукром. Суміш, що вийшла, залиште на кілька годин, при можливості — на ніч. Гарбуз повинен дати сік.
  4. Майбутнє варення надішліть у каструлю і варіть на повільному вогні близько 1,5-2 годин. Коли варення набуде гарного бурштинового кольору і бажаної консистенції, вимкніть вогонь і дай варенню трохи охолонути.
  5. Варення з гарбуза, апельсина та лимона готове! Відразу після вимикання воно може бути трохи рідким, але після остигання стане необхідної суміші.

Варення з гарбуза можна подавати до тостів, ласувати просто зі шматочком хліба або використовувати як начинку для домашньої випічки. Смачного!

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