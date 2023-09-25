Золото в банке: никто не догадается, из чего это варенье
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Приготовьте, пока есть тыква
Тыква — полезный, вкусный и универсальный продукт. Из нее можно приготовить салаты, супы и даже необычные десерты.
Кто бы мог подумать, но из тыквы можно приготовить потрясающее варенье. Рецепт от "Важно знать" — настоящее открытие для вкусовых рецепторов. Чтобы попробовать эту вкуснятину, друзья будут приходить к вам в гости каждый день.
Как приготовить из тыквы с апельсином и лимоном
Ингредиенты:
- 1 кг тыквы;
- 1 лимон;
- 1 апельсин;
- 600 г сахара.
Способ приготовления:
- Спелую тыкву очистите, выньте семена, мякоть нарежьте мелкими кубиками.
- Апельсин и лимон помойте теплой водой, обсушите и нарежьте. Важно: чистить цитрусовые не нужно, нарезайте вместе с кожурой.
- Тыкву, апельсин и лимон перемешайте с сахаром. Получившуюся смесь оставьте на несколько часов, при возможности — на ночь. Тыква должна дать сок.
- Будущее варенье отправьте в кастрюлю и варите на медленном огне около 1,5-2 часов. Когда варенье приобретет красивый янтарный цвет и желаемую консистенцию, выключите огонь и дай варенью немного остыть.
- Варенье из тыквы, апельсина и лимона готово! Сразу после выключения оно может быть немного жидковатым, но после остывания станет нужной консистенции.
Варенье из тыквы можно подавать к тостам, лакомиться просто с кусочком хлеба или использовать в качестве начинки для домашней выпечки. Приятного аппетита!