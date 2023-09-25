Укр

Золото в банке: никто не догадается, из чего это варенье

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Необычное, но очень вкусное сочетание
Необычное, но очень вкусное сочетание. Фото vazhnoznat.com

Приготовьте, пока есть тыква

Тыква — полезный, вкусный и универсальный продукт. Из нее можно приготовить салаты, супы и даже необычные десерты.

Кто бы мог подумать, но из тыквы можно приготовить потрясающее варенье. Рецепт от "Важно знать" — настоящее открытие для вкусовых рецепторов. Чтобы попробовать эту вкуснятину, друзья будут приходить к вам в гости каждый день.

Как приготовить из тыквы с апельсином и лимоном

Ингредиенты:

  • 1 кг тыквы;
  • 1 лимон;
  • 1 апельсин;
  • 600 г сахара.

Способ приготовления:

  1. Спелую тыкву очистите, выньте семена, мякоть нарежьте мелкими кубиками.
  2. Апельсин и лимон помойте теплой водой, обсушите и нарежьте. Важно: чистить цитрусовые не нужно, нарезайте вместе с кожурой.
  3. Тыкву, апельсин и лимон перемешайте с сахаром. Получившуюся смесь оставьте на несколько часов, при возможности — на ночь. Тыква должна дать сок.
  4. Будущее варенье отправьте в кастрюлю и варите на медленном огне около 1,5-2 часов. Когда варенье приобретет красивый янтарный цвет и желаемую консистенцию, выключите огонь и дай варенью немного остыть.
  5. Варенье из тыквы, апельсина и лимона готово! Сразу после выключения оно может быть немного жидковатым, но после остывания станет нужной консистенции.

Варенье из тыквы можно подавать к тостам, лакомиться просто с кусочком хлеба или использовать в качестве начинки для домашней выпечки. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Варенье #Тыква #Заготовки на зиму #Готовим дома