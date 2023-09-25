Золото в банке: никто не догадается, из чего это варенье

Приготовьте, пока есть тыква

Тыква — полезный, вкусный и универсальный продукт. Из нее можно приготовить салаты, супы и даже необычные десерты.

Кто бы мог подумать, но из тыквы можно приготовить потрясающее варенье. Рецепт от "Важно знать" — настоящее открытие для вкусовых рецепторов. Чтобы попробовать эту вкуснятину, друзья будут приходить к вам в гости каждый день.

Как приготовить из тыквы с апельсином и лимоном

Ингредиенты:

1 кг тыквы;

1 лимон;

1 апельсин;

600 г сахара.

Способ приготовления:

Спелую тыкву очистите, выньте семена, мякоть нарежьте мелкими кубиками. Апельсин и лимон помойте теплой водой, обсушите и нарежьте. Важно: чистить цитрусовые не нужно, нарезайте вместе с кожурой. Тыкву, апельсин и лимон перемешайте с сахаром. Получившуюся смесь оставьте на несколько часов, при возможности — на ночь. Тыква должна дать сок. Будущее варенье отправьте в кастрюлю и варите на медленном огне около 1,5-2 часов. Когда варенье приобретет красивый янтарный цвет и желаемую консистенцию, выключите огонь и дай варенью немного остыть. Варенье из тыквы, апельсина и лимона готово! Сразу после выключения оно может быть немного жидковатым, но после остывания станет нужной консистенции.

Варенье из тыквы можно подавать к тостам, лакомиться просто с кусочком хлеба или использовать в качестве начинки для домашней выпечки. Приятного аппетита!