Цілої миски буде мало: бюджетні пончики зі згущеним молоком

Улюблені ласощі дитинства для багатьох

Ми ділились рецептом простої чайної ковбаски. Ще один простий десерт, який багато хто пам’ятає з дитинства — прості пончики зі згущівкою. Їх смажать у фритюрі, тому можна наготувати і насмажити одразу багато.

Готувати їх напрочуд легко. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

згущене молоко — 200 г;

яйця — 2 шт.;

сіль — ⅓ ч.л.;

розпушувач — 1 ч.л.;

борошно — 180 г;

олія — для смаження.

Спосіб приготування:

Яйця змішуємо зі згущеним молоком. В окрему миску разом просіюємо борошно, сіль та розпушувач. Замішуємо в міру густе тісто. Перекладаємо його в кондитерський мішок. В каструлю або глибоку сковороду наливаємо олію. Нагріваємо її до кипіння і одразу зменшуємо вогонь до мінімуму. Натиском на кондитерський мішок вичавлюємо тісто та відрізаємо його ножицями. Смажимо кожну "кругляшку" по кілька хвилин до рум’яності.

Солодкі пампушки з фритюру перекладаємо одразу на серветку — щоб всотався зайвий жир. Потім обсипаємо їх цукровою пудрою. Також ми ділились рецептом цікавого печива, яке дуже легко приготувати.