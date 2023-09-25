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Цілої миски буде мало: бюджетні пончики зі згущеним молоком

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Таких пончиків можна насмажити одразу гору
Таких пончиків можна насмажити одразу гору. Фото 24 канал

Улюблені ласощі дитинства для багатьох

Ми ділились рецептом простої чайної ковбаски. Ще один простий десерт, який багато хто пам’ятає з дитинства — прості пончики зі згущівкою. Їх смажать у фритюрі, тому можна наготувати і насмажити одразу багато.

Готувати їх напрочуд легко. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

  • згущене молоко — 200 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — ⅓ ч.л.;
  • розпушувач — 1 ч.л.;
  • борошно — 180 г;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Яйця змішуємо зі згущеним молоком. В окрему миску разом просіюємо борошно, сіль та розпушувач.
  2. Замішуємо в міру густе тісто. Перекладаємо його в кондитерський мішок.
  3. В каструлю або глибоку сковороду наливаємо олію. Нагріваємо її до кипіння і одразу зменшуємо вогонь до мінімуму.
  4. Натиском на кондитерський мішок вичавлюємо тісто та відрізаємо його ножицями. Смажимо кожну "кругляшку" по кілька хвилин до рум’яності.

Солодкі пампушки з фритюру перекладаємо одразу на серветку — щоб всотався зайвий жир. Потім обсипаємо їх цукровою пудрою. Також ми ділились рецептом цікавого печива, яке дуже легко приготувати.

Теги:
#Рецепт #Згущене молоко #Тісто #Пончики