Цілої миски буде мало: бюджетні пончики зі згущеним молоком
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Улюблені ласощі дитинства для багатьох
Ми ділились рецептом простої чайної ковбаски. Ще один простий десерт, який багато хто пам’ятає з дитинства — прості пончики зі згущівкою. Їх смажать у фритюрі, тому можна наготувати і насмажити одразу багато.
Готувати їх напрочуд легко. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- згущене молоко — 200 г;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — ⅓ ч.л.;
- розпушувач — 1 ч.л.;
- борошно — 180 г;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування:
- Яйця змішуємо зі згущеним молоком. В окрему миску разом просіюємо борошно, сіль та розпушувач.
- Замішуємо в міру густе тісто. Перекладаємо його в кондитерський мішок.
- В каструлю або глибоку сковороду наливаємо олію. Нагріваємо її до кипіння і одразу зменшуємо вогонь до мінімуму.
- Натиском на кондитерський мішок вичавлюємо тісто та відрізаємо його ножицями. Смажимо кожну "кругляшку" по кілька хвилин до рум’яності.
Солодкі пампушки з фритюру перекладаємо одразу на серветку — щоб всотався зайвий жир. Потім обсипаємо їх цукровою пудрою. Також ми ділились рецептом цікавого печива, яке дуже легко приготувати.