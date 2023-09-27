Вечеря по-корейськи за півгодини: за цим рецептом м’яса вишикуються в чергу
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Якщо думаєте над питанням, що приготувати близьким на вечерю, радимо звернути увагу м’ясні страви. Ми вже готували яловичину з овочами у рукаві, тепер спробуємо з огірками.
За рецептом Shuba яловичина корейською проста в приготуванні, але результат виходить вишуканим. У ній хрусткість огірків дуже добре поєднується з м’якістю м’яса, а підливка посилить аромат та смак.
Як приготувати яловичину з огірками по-корейськи
Інгредієнти на 4 порції:
- яловича вирізка — 400 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- перець болгарський червоний – 1 шт.;
- огірок — 2 шт.;
- сіль — 5 г;
- паприка мелена — 5 г;
- коріандр мелений — 10 г;
- перець кайєнський — 5 г;
- цукор — 5 г;
- оцет рисовий — 40 мл;
- соус соєвий — 80 мл;
- олія соняшникова — 40 мл.
Спосіб приготування:
- Підготуйте усі інгредієнти. М’ясо помийте, обсушіть і наріжте тонкими шматочками. Цибулю очистьте і наріжте півкільцями. Часник очистьте та пропустіть через прес.
- Огірки помийте, розріжте вздовж чотири частини, тоненько їх наріжте. Відправте їх у миску, посипте кайєнським перцем, коріандром, половиною часнику та цукром.
- У сковороду налийте 40 мл олії. На сильному вогні обсмажте м’ясо до рум’яної скоринки, помішуючи - на це вам знадобиться 10-15 хвилин. Додайте цибулю, через три хвилини — часник, що залишився, соєвий соус, паприку, перемішайте і готуйте ще 2 хвилини.
- Смажене м’ясо відправте в тарілку до огірків, полийте оцтом і перемішайте. Дайте охолонути, після чого накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на 4 години.
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