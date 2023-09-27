Вечеря по-корейськи за півгодини: за цим рецептом м’яса вишикуються в чергу

Ваші смакові рецептори скажуть вам "Спасибі"

Якщо думаєте над питанням, що приготувати близьким на вечерю, радимо звернути увагу м’ясні страви. Ми вже готували яловичину з овочами у рукаві, тепер спробуємо з огірками.

За рецептом Shuba яловичина корейською проста в приготуванні, але результат виходить вишуканим. У ній хрусткість огірків дуже добре поєднується з м’якістю м’яса, а підливка посилить аромат та смак.

Як приготувати яловичину з огірками по-корейськи

Інгредієнти на 4 порції:

яловича вирізка — 400 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

перець болгарський червоний – 1 шт.;

огірок — 2 шт.;

сіль — 5 г;

паприка мелена — 5 г;

коріандр мелений — 10 г;

перець кайєнський — 5 г;

цукор — 5 г;

оцет рисовий — 40 мл;

соус соєвий — 80 мл;

олія соняшникова — 40 мл.

Спосіб приготування:

Підготуйте усі інгредієнти. М’ясо помийте, обсушіть і наріжте тонкими шматочками. Цибулю очистьте і наріжте півкільцями. Часник очистьте та пропустіть через прес. Огірки помийте, розріжте вздовж чотири частини, тоненько їх наріжте. Відправте їх у миску, посипте кайєнським перцем, коріандром, половиною часнику та цукром. У сковороду налийте 40 мл олії. На сильному вогні обсмажте м’ясо до рум’яної скоринки, помішуючи - на це вам знадобиться 10-15 хвилин. Додайте цибулю, через три хвилини — часник, що залишився, соєвий соус, паприку, перемішайте і готуйте ще 2 хвилини. Смажене м’ясо відправте в тарілку до огірків, полийте оцтом і перемішайте. Дайте охолонути, після чого накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на 4 години.

Рекомендуємо також вечерю в мексиканському стилі — тушковану яловичину за рецептом "Телеграфа". Ви будете в захваті від першого ж шматочка!