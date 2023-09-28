Незвичайне поєднання: такий салат з лисичками та оселедцем розлетиться, не встигнете оком моргнути
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Встигніть приготувати у сезон грибів
Чи можливе таке, що традиційна "Шуба" передасть першість на святковому столі іншому салату? Якщо вам важко це уявити, то пропонуємо оселедець залишити, але з’єднати його з маринованими грибами.
Такий салат за рецептом Рrostoway готувати дуже швидко — ви зможете це зробити навіть у разі несподіваних гостей. Проте страва вийде гідною святкового столу — незвичайною, смачною і дуже апетитною. Спробуйте та переконайтесь!
Як приготувати салат з лисичками та оселедцем
Інгредієнти:
- філе оселедця – 2 шт.;
- солоні огірки — 2 шт.;
- варена картопля — 2 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- мариновані лисички — 80 г;
- лимонний сік;
- соняшникова олія;
- зелень.
Спосіб приготування:
- Філе оселедця помийте, очистьте від шкірки та нутрощів, наріжте невеликими шматочками та викладіть у тарілку.
- Огірки та картопля наріжте кубиками та додайте в тарілку до оселедця.
- Цибулю очистьте наріжте півкільцями та додайте до оселедця, туди відправте мариновані лисички.
- Окропіть все лимонним соком і злегка полийте олією, за бажанням посипте дрібно нарізаною зеленню.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати грибну юшку по-гуцульськи. Ви насолодитеся багатим та насиченим смаком.