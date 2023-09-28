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Незвичайне поєднання: такий салат з лисичками та оселедцем розлетиться, не встигнете оком моргнути

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Близькі здивуються, але проситимуть добавки
Близькі здивуються, але проситимуть добавки. Фото prostoway

Встигніть приготувати у сезон грибів

Чи можливе таке, що традиційна "Шуба" передасть першість на святковому столі іншому салату? Якщо вам важко це уявити, то пропонуємо оселедець залишити, але з’єднати його з маринованими грибами.

Такий салат за рецептом Рrostoway готувати дуже швидко — ви зможете це зробити навіть у разі несподіваних гостей. Проте страва вийде гідною святкового столу — незвичайною, смачною і дуже апетитною. Спробуйте та переконайтесь!

Як приготувати салат з лисичками та оселедцем

Інгредієнти:

  • філе оселедця – 2 шт.;
  • солоні огірки — 2 шт.;
  • варена картопля — 2 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • мариновані лисички — 80 г;
  • лимонний сік;
  • соняшникова олія;
  • зелень.

Спосіб приготування:

  1. Філе оселедця помийте, очистьте від шкірки та нутрощів, наріжте невеликими шматочками та викладіть у тарілку.
  2. Огірки та картопля наріжте кубиками та додайте в тарілку до оселедця.
  3. Цибулю очистьте наріжте півкільцями та додайте до оселедця, туди відправте мариновані лисички.
  4. Окропіть все лимонним соком і злегка полийте олією, за бажанням посипте дрібно нарізаною зеленню.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати грибну юшку по-гуцульськи. Ви насолодитеся багатим та насиченим смаком.

Теги:
#Рецепт #Салат #Лисички #Оселедець #Готуємо вдома