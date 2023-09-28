Необычное сочетание: такой салат с лисичками и селедкой разлетится, не успеете глазом моргнуть

Успейте приготовить в сезон грибов

Возможно ли такое, что традиционная "Шуба" передаст первенство на праздничном столе другому салату? Если вам трудно это представить, то предлагаем сельдь оставить, но соединить ее с… маринованными грибами.

Такой салат по рецепту Рrostoway готовить очень быстро – вы сможете это сделать даже в случае неожиданных гостей. Однако блюдо получится достойным праздничного стола — необычным, вкусным и очень аппетитным. Попробуйте и убедитесь!

Как приготовить салат с лисичками и селедкой

Ингредиенты:

филе сельди – 2 шт.;

соленые огурцы — 2 шт.;

вареный картофель — 2 шт.;

лук – 1 шт.;

маринованные лисички — 80 г;

лимонный сок;

подсолнечное масло;

зелень.

Способ приготовления:

Филе сельди помойте, очистите от кожуры и внутренностей, нарежьте небольшими кусочками и выложите в тарелку. Огурцы и картофель нарежьте кубиками и добавьте в тарелку к сельди. Лук очистите, нарежьте полукольцами и добавьте к сельди, туда же отправьте маринованные лисички. Окропите все лимонным соком и слегка полейте растительным маслом, по желанию посыпьте мелко нарезанной зеленью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить грибную юшку по-гуцульски. Вы насладитесь богатым и насыщенным вкусом.