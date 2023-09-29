Ніхто не здогадається, з чого ці "відбивні": за цим рецептом вишикуються в чергу

Смачніше за рецепт ви не знайдете

Грибні страви – це особлива насолода. Їхній аромат викличе апетит навіть у ситої людини. Якщо ви вже пробували приготувати грибну юшку за гуцульським рецептом, тоді пропонуємо поекспериментувати.

Коли ви подасте цю страву на стіл, навряд чи ваші гості здогадаються, що це сироїжки. Найпростіший спосіб і найсмачніший спосіб поласувати грибами — це посмажити їх у клярі за рецептом Shuba. Пробуємо?

Як приготувати сироїжки в клярі

Інгредієнти на 4 порції:

сироїжки — 1 кг;

борошно — 100 г;

яйця курячі — 4 шт.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

часник, зубчики – 1 шт.;

рослинна олія — 80 мл.

Спосіб приготування:

Сироїжки ретельно промийте, обсушіть і відокремте капелюшки від ніжок. Яйця окремо збийте віночком із сіллю та перцем до однорідного стану. Додайте до них пропущений через прес часник, ретельно перемішайте. В окрему тарілку висипте борошно, додайте щіпку солі та перемішайте. Капелюшки сироїжок обмокніть у борошно з двох сторін, потім занурте у яєчну масу. Обсмажте "відбивні" у розігрітій з олією сковороді до золотистого кольору з кожного боку — це має зайняти по 3-5 хвилин. Готові сироїжки викладете на паперовий рушник, щоб увібрала зайву олію, потім перекладіть на тарілку і відразу подавайте до столу.

Раніше ми розповідали, як приготувати печериці у клярі. Заради них до вас приходитимуть у гості!