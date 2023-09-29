Никто не догадается, из чего эти "отбивные": за этим рецептом выстроятся в очередь
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Вкуснее рецепта вы не найдете
Грибные блюда – это особое наслаждение. Их аромат вызовет аппетит даже у сытого человека. Если вы уже пробовали приготовить грибную юшку по гуцульскому рецепту, тогда предлагаем поэкспериментировать.
Когда вы подадите это блюдо на стол, вряд ли ваши гости догадаются, что это — сыроежки. Самый простой способ и самый вкусный способ полакомиться грибами — это пожарить их в кляре по рецепту Shuba. Пробуем?
Как приготовить сыроежки в кляре
Ингредиенты на 4 порции:
- сыроежки — 1 кг;
- мука — 100 г;
- яйца куриные — 4 шт.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- растительное масло — 80 мл.
Способ приготовления:
- Сыроежки тщательно промойте, обсушите и отделите шляпки от ножек.
- Яйца отдельно взбейте венчиком с солью и перцем до однородного состояния. Добавьте к ним пропущенный через пресс чеснок, все тщательно перемешайте.
- В отдельную тарелку высыпьте муку, добавьте щепотку соли и перемешайте.
- Шляпки сыроежек обмокните в муку с двух сторон, затем окуните в яичную массу. Обжарьте "отбивные" в разогретой с маслом сковороде до золотистого цвета с каждой стороны — это должно занять по 3-5 минут.
- Готовые сыроежки выложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло, после переложите на тарелку и сразу подавайте к столу.
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