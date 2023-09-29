Никто не догадается, из чего эти "отбивные": за этим рецептом выстроятся в очередь

Вкуснее рецепта вы не найдете

Грибные блюда – это особое наслаждение. Их аромат вызовет аппетит даже у сытого человека. Если вы уже пробовали приготовить грибную юшку по гуцульскому рецепту, тогда предлагаем поэкспериментировать.

Когда вы подадите это блюдо на стол, вряд ли ваши гости догадаются, что это — сыроежки. Самый простой способ и самый вкусный способ полакомиться грибами — это пожарить их в кляре по рецепту Shuba. Пробуем?

Как приготовить сыроежки в кляре

Ингредиенты на 4 порции:

сыроежки — 1 кг;

мука — 100 г;

яйца куриные — 4 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

растительное масло — 80 мл.

Способ приготовления:

Сыроежки тщательно промойте, обсушите и отделите шляпки от ножек. Яйца отдельно взбейте венчиком с солью и перцем до однородного состояния. Добавьте к ним пропущенный через пресс чеснок, все тщательно перемешайте. В отдельную тарелку высыпьте муку, добавьте щепотку соли и перемешайте. Шляпки сыроежек обмокните в муку с двух сторон, затем окуните в яичную массу. Обжарьте "отбивные" в разогретой с маслом сковороде до золотистого цвета с каждой стороны — это должно занять по 3-5 минут. Готовые сыроежки выложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло, после переложите на тарелку и сразу подавайте к столу.

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