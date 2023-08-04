Хрустящие шампиньоны без воды и масла: приготовьте — и магазинных уже не захочется
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Такие хрустящие грибочки станут украшением любого стола
Мы рассказывали, как замариновать грибы на зиму. Теперь делимся рецептом быстрого маринада для шампиньонов – вы оцените этот рецепт, если любите вкус маринованных грибов.
Часто грибы с магазинных полок трудно подобрать по своему вкусу: у разных производителей они пересолены, то кислятина, то сахара многовато. Этот же рецепт – сбалансированный. Самое сложное – чистить грибочки. Если берете крупные грибы, то их следует разрезать на дольки, а маленькие мариновать целиком. Все приготовление не занимает больше 10 минут. Рецептом поделились на портале "Пляшка".
Ингредиенты:
- 500 г шампиньонов
- 2-3 зубчика чеснока
- 5-7 горошин перца
- 2-3 лавровых листа
- 3-5 соцветий гвоздики
- 3 ст. л. фруктового некрепкого уксуса
- 1 ст. л. сахара
- 1 ч. ч. соли
Способ приготовления:
- В небольшую кастрюлю с толстым дном выливаем уксус, добавляем специи и обработанные грибы. Кастрюлю ставим на сильный огонь и накрываем крышкой.
- Как только грибы закипят, убавляем огонь и оставляем их на плите минут на 5-7. Затем выключаем огонь, и, не открывая крышки, даем остыть грибам.
В этом рецепте нет воды — грибы сами выделяют сок, который смешивается с уксусом, сахаром и солью, и сам становится маринадом, пропитывающим кусочки. Что замечательно в этом рецепте – вы сами можете регулировать крепость маринада, выбирать уксус по своему вкусу, а также специи, которые вам нравятся. Также вы могли не знать, что маринованные грибы можно жарить