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Хрустящие шампиньоны без воды и масла: приготовьте — и магазинных уже не захочется

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Еще и готовятся буквально мгновенно
Еще и готовятся буквально мгновенно. Фото missvickie.com

Такие хрустящие грибочки станут украшением любого стола

Мы рассказывали, как замариновать грибы на зиму. Теперь делимся рецептом быстрого маринада для шампиньонов – вы оцените этот рецепт, если любите вкус маринованных грибов.

Часто грибы с магазинных полок трудно подобрать по своему вкусу: у разных производителей они пересолены, то кислятина, то сахара многовато. Этот же рецепт – сбалансированный. Самое сложное – чистить грибочки. Если берете крупные грибы, то их следует разрезать на дольки, а маленькие мариновать целиком. Все приготовление не занимает больше 10 минут. Рецептом поделились на портале "Пляшка".

Ингредиенты:

  • 500 г шампиньонов
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 5-7 горошин перца
  • 2-3 лавровых листа
  • 3-5 соцветий гвоздики
  • 3 ст. л. фруктового некрепкого уксуса
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ч. ч. соли

Способ приготовления:

  1. В небольшую кастрюлю с толстым дном выливаем уксус, добавляем специи и обработанные грибы. Кастрюлю ставим на сильный огонь и накрываем крышкой.
  2. Как только грибы закипят, убавляем огонь и оставляем их на плите минут на 5-7. Затем выключаем огонь, и, не открывая крышки, даем остыть грибам.

В этом рецепте нет воды — грибы сами выделяют сок, который смешивается с уксусом, сахаром и солью, и сам становится маринадом, пропитывающим кусочки. Что замечательно в этом рецепте – вы сами можете регулировать крепость маринада, выбирать уксус по своему вкусу, а также специи, которые вам нравятся. Также вы могли не знать, что маринованные грибы можно жарить

Теги:
#Рецепт #Грибы #Закуска #Шампиньоны