Хрустящие шампиньоны без воды и масла: приготовьте — и магазинных уже не захочется

Такие хрустящие грибочки станут украшением любого стола

Мы рассказывали, как замариновать грибы на зиму. Теперь делимся рецептом быстрого маринада для шампиньонов – вы оцените этот рецепт, если любите вкус маринованных грибов.

Часто грибы с магазинных полок трудно подобрать по своему вкусу: у разных производителей они пересолены, то кислятина, то сахара многовато. Этот же рецепт – сбалансированный. Самое сложное – чистить грибочки. Если берете крупные грибы, то их следует разрезать на дольки, а маленькие мариновать целиком. Все приготовление не занимает больше 10 минут. Рецептом поделились на портале "Пляшка".

Ингредиенты:

500 г шампиньонов

2-3 зубчика чеснока

5-7 горошин перца

2-3 лавровых листа

3-5 соцветий гвоздики

3 ст. л. фруктового некрепкого уксуса

1 ст. л. сахара

1 ч. ч. соли

Способ приготовления:

В небольшую кастрюлю с толстым дном выливаем уксус, добавляем специи и обработанные грибы. Кастрюлю ставим на сильный огонь и накрываем крышкой. Как только грибы закипят, убавляем огонь и оставляем их на плите минут на 5-7. Затем выключаем огонь, и, не открывая крышки, даем остыть грибам.

В этом рецепте нет воды — грибы сами выделяют сок, который смешивается с уксусом, сахаром и солью, и сам становится маринадом, пропитывающим кусочки. Что замечательно в этом рецепте – вы сами можете регулировать крепость маринада, выбирать уксус по своему вкусу, а также специи, которые вам нравятся. Также вы могли не знать, что маринованные грибы можно жарить