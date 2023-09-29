Риба по-єврейськи: простий спосіб смачно здивувати своїх близьких

Ніхто не встане з-за столу, доки не доїсть

Любите рибку, готували її по-різному, і навіть смажили у незвичайному клярі ? Тоді цей рецепт для вас!

Риба за єврейським рецептом від Ukr.media – це те, що вам потрібно. Апетитна, золотиста, ароматна, вона доповнить святковий стіл. Така страва буде доречною на сімейному обіді, адже вона урізноманітнить та доповнить звичне домашнє меню. Спробуйте та отримайте справжню насолоду!

Як приготувати рибу по-єврейськи

Інгредієнти:

2 ст. л. рослинного масла;

40-50 гр. вершкового масла;

400 гр. цибулі;

сода на кінчику чайної ложки;

600 гр. риби;

сіль, перець на свій смак;

3-4 ст. л. сметани (від 20%) чи вершків;

зелень.

Спосіб приготування:

У сковороді розігрійте олію та вершкове масло. Очистьте і наріжте цибулю у довільній формі, відправте в сковороду та обсмажте до золотистості. Посоліть, додайте соди (вона допоможе овочу швидше посмажитись) і тушкуйте до прозорості. Коли цибуля стане м’якою та прозорою, додайте туди очищену рибу, накрийте кришкою і готуйте на вогні трохи нижче середнього 10 хвилин. Через вказаний час рибу переверніть, додайте| сметану (вершки), накрийте кришкою і тушкуйте ще 15-20 хвилин. Готову рибку прикрасьте зеленню та подавайте до столу. Смачного!

Раніше ми ділилися незвичайним рецептом салату з оселедцем. Ви захопитеся цією литовською стравою!