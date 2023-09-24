Так ніколи не роблять у ресторанах: головні помилки при приготуванні риби

Не повторюйте ці помилки — і ваша риба буде ідеальною

Риба — відмінна страва до святкового столу та до сімейної вечері. Готується вона просто, а виходить неймовірно смачною.

Але існують помилки, які зроблять вашу страву несмачною або навіть неїстівною. Про них разом із "РБК-Україна" і розповімо.

Основні помилки у приготуванні риби

Риба – ніжний та делікатний продукт, який швидко втрачає свої смакові якості. Бажано для її приготування використовувати свіжу рибу. Якщо ж ви готуватимете із замороженої риби, то перекладете її з морозилки в холодильник на ніч. При розморожуванні продукту в мікрохвильовій печі або гарячій воді вона стане сухою і несмачною.

Смажити рибу також необхідно правильно. Олія на сковороді повинна бути гарячою. В іншому випадку риба почне виділяти сік і тушкуватись, а не обсмажуватися.

У сковороду краще викладати по 2-3 шматочки. Якщо риби багато і хочеться зекономити час, краще смажити її на двох сковородах.

Як правило, рибу панують у звичайній пшеничному борошні — саме воно дає неповторну скоринку, робить продукт апетитним і не дає підгоріти. Але при великій кількості борошна страва починає підгоряти, а риба набуває неприємного аромату. Перед смаженням потрібно струсити з кожного шматочка зайве борошно.

Риба готується дуже швидко. Якщо її смажити довго, риба стане сухою та несмачною. На 1 см риби вам потрібно не більше 2 хвилин на сковороді, а загальний час приготування не повинен перевищувати 12-15 хвилин.

Не перевертайте часто рибу — її скоринка може порватися, а м'якуш прилипне до сковороди. Дайте їй спокійно обсмажитись одному боці, а потім акуратно переверніть.

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