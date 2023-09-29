Рыба по-еврейски: простой способ вкусно удивить своих близких

Никто не встанет из-за стола, пока не доест

Любите рыбку, готовили ее по-разному, и даже жарили в необычном кляре? Тогда этот рецепт для вас!

Рыба по еврейскому рецепту от Ukr.media – это именно то, что вам нужно. Аппетитная, золотистая, ароматная, она дополнит праздничный стол. Такое блюдо будет уместным на семейном обеде, ведь оно разнообразит и дополнит привычное домашнее меню. Попробуйте и получите настоящее наслаждение!

Как приготовить рыбу по-еврейски

Ингредиенты:

2 ст. л. растительного масла;

40-50 гр. сливочного масла;

400 гр. лука;

сода на кончике чайной ложки;

600 гр. рыбы;

соль, перец по своему вкусу;

3-4 ст. л. сметаны (от 20%) или сливок;

зелень.

Способ приготовления:

В сковороде разогрейте растительное и сливочное масло. Очистите и нарежьте лук в произвольной форме, отправьте в сковороду и обжарьте до золотистости. Посолите, добавьте соды (она поможет овощу быстрее пожариться) и тушите до прозрачности. Когда лук станет мягким и прозрачным, добавьте туда очищенную рыбу, накройте крышкой и готовьте на огне чуть ниже среднего 10 минут. Через указанное время рыбу переверните, добавьте сметану (сливки), накройте крышкой и тушите еще 15-20 минут. Готовую рыбку украсьте зеленью и подавайте к столу. Приятного аппетита!

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