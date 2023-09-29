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Рыба по-еврейски: простой способ вкусно удивить своих близких

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Фантастическое блюдо приготовить очень просто
Фантастическое блюдо приготовить очень просто. Фото ukr.media

Никто не встанет из-за стола, пока не доест

Любите рыбку, готовили ее по-разному, и даже жарили в необычном кляре? Тогда этот рецепт для вас!

Рыба по еврейскому рецепту от Ukr.media – это именно то, что вам нужно. Аппетитная, золотистая, ароматная, она дополнит праздничный стол. Такое блюдо будет уместным на семейном обеде, ведь оно разнообразит и дополнит привычное домашнее меню. Попробуйте и получите настоящее наслаждение!

Как приготовить рыбу по-еврейски

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 40-50 гр. сливочного масла;
  • 400 гр. лука;
  • сода на кончике чайной ложки;
  • 600 гр. рыбы;
  • соль, перец по своему вкусу;
  • 3-4 ст. л. сметаны (от 20%) или сливок;
  • зелень.

Способ приготовления:

  1. В сковороде разогрейте растительное и сливочное масло. Очистите и нарежьте лук в произвольной форме, отправьте в сковороду и обжарьте до золотистости. Посолите, добавьте соды (она поможет овощу быстрее пожариться) и тушите до прозрачности.
  2. Когда лук станет мягким и прозрачным, добавьте туда очищенную рыбу, накройте крышкой и готовьте на огне чуть ниже среднего 10 минут.
  3. Через указанное время рыбу переверните, добавьте сметану (сливки), накройте крышкой и тушите еще 15-20 минут.
  4. Готовую рыбку украсьте зеленью и подавайте к столу. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Израиль #Рыба #Готовим дома