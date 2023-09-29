Рыба по-еврейски: простой способ вкусно удивить своих близких
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Никто не встанет из-за стола, пока не доест
Любите рыбку, готовили ее по-разному, и даже жарили в необычном кляре? Тогда этот рецепт для вас!
Рыба по еврейскому рецепту от Ukr.media – это именно то, что вам нужно. Аппетитная, золотистая, ароматная, она дополнит праздничный стол. Такое блюдо будет уместным на семейном обеде, ведь оно разнообразит и дополнит привычное домашнее меню. Попробуйте и получите настоящее наслаждение!
Как приготовить рыбу по-еврейски
Ингредиенты:
- 2 ст. л. растительного масла;
- 40-50 гр. сливочного масла;
- 400 гр. лука;
- сода на кончике чайной ложки;
- 600 гр. рыбы;
- соль, перец по своему вкусу;
- 3-4 ст. л. сметаны (от 20%) или сливок;
- зелень.
Способ приготовления:
- В сковороде разогрейте растительное и сливочное масло. Очистите и нарежьте лук в произвольной форме, отправьте в сковороду и обжарьте до золотистости. Посолите, добавьте соды (она поможет овощу быстрее пожариться) и тушите до прозрачности.
- Когда лук станет мягким и прозрачным, добавьте туда очищенную рыбу, накройте крышкой и готовьте на огне чуть ниже среднего 10 минут.
- Через указанное время рыбу переверните, добавьте сметану (сливки), накройте крышкой и тушите еще 15-20 минут.
- Готовую рыбку украсьте зеленью и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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