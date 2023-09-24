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Так никогда не делают в ресторанах: главные ошибки при приготовлении рыбы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Таким способом рыбу готовить нельзя
Таким способом рыбу готовить нельзя. Фото ukr.media

Не повторяйте эти ошибки — и ваша рыба будет идеальной

Рыба — отличное блюдо к праздничному столу и к семейному ужину. Готовится она просто, а получается невероятно вкусной.

Но существуют ошибки, которые сделают ваше блюдо невкусным или даже несъедобным. О них вместе с "РБК-Украина" и расскажем.

Основные ошибки в приготовлении рыбы

Рыба — нежный и деликатный продукт, который быстро теряет свои вкусовые качества. Желательно для ее приготовления использовать свежую рыбу. Если же вы будете готовить из замороженной рыбы, то переложите ее из морозилки в холодильник на ночь. При разморозке продукта в микроволновке или горячей воде она станет сухой и невкусной.

Жарить рыбу также необходимо правильно. Масло на сковороде должно быть горячим. В противном случае рыба начнет выделять сок и тушиться, а не обжариваться.

В сковороду лучше выкладывать по 2-3 кусочка. Если рыбы много и хочется сэкономить время, лучше жарить ее на двух сковородах.

Как правило, рыбу панируют в обычной пшеничной муке — именно она дает неповторимую корочку, делает продукт аппетитным и не дает подгореть. Но при большом количестве муки блюдо начинает подгорать, а рыба приобретает неприятный аромат. Перед жаркой нужно стряхнуть с каждого кусочка лишнюю муку.

Рыба готовится очень быстро. Если ее жарить долго, рыба станет сухой и невкусной. На 1 см рыбы вам нужно не более 2 минут на сковороде, а общее время готовки не должно превышать 12-15 минут.

Не переворачивайте часто рыбу — ее корочка может порваться, а мякоть прилипнет к сковороде. Дайте ей спокойно обжариться одной стороне, а потом аккуратно переверните.

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