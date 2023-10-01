Смачніше нічого не знайдете: готуємо зрази по-литовськи
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Незвичайний рецепт від наших друзів литовців
Якщо зрази – одна з ваших улюблених страв, то вам варто звернути увагу на жемайчу млинців. Ці литовські картопляні млинці дуже схожі на нашу смакоту.
Назва страви походить від "Жемайтія" (літ. Žemaitija) — назви одного з етнографічних регіонів Литви. Спробуйте цю національну литовську страву за рецептом Shuba — і ви захопитесь ніжними всередині, але хрусткими млинцями.
Як приготувати млинці — литовські картопляні млинці
Інгредієнти на 4 порції:
- свинячий фарш — 150 г;
- яловичий фарш — 150 г;
- картопля — 6 шт.;
- борошно пшеничне — 7 ст. л.;
- сіль — 0.5 ст. л.;
- перець чорний мелений — 1 ч. л.
Для соусу:
- сметана 15% — 2 ст. л.;
- масло вершкове 73% — 30 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Картоплю ретельно помийте і відваріть у мундирі.
- Сковороду з вершковим маслом розігрійте, на середньому вогні обсмажте до прозорості нарізану цибулю. Додайте фарш, обсмажте 10-12 хвилин до готовності, постійно помішуючи.
- Готову картоплю очистьте, натріть на великій тертці. Посоліть, додайте 4 столові ложки борошна, перемішайте все. Потім додайте яйце і ще раз ретельно перемішайте.
- Мокрими руками сформуйте шматочки тіста. З кожного зробіть круглий млинець завтовшки 3-4 см, у середину покладіть столову ложку начинки. Защипніть краї, надайте форму котлети та обваляйте в борошні.
- Отримані котлетки обсмажте по обидва боки на середньому вогні приблизно по 5 хвилин до золотистої скоринки.
- Для приготування соусу на сухій сковороді розтопіть вершкове масло, додайте сметану. Помішуючи, доведіть масу до кипіння.
- Готовим соусом полийте млинці. Подавати жемайчю можете також зі шкварками або зеленню.
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