Смачніше нічого не знайдете: готуємо зрази по-литовськи

Незвичайний рецепт від наших друзів литовців

Якщо зрази – одна з ваших улюблених страв, то вам варто звернути увагу на жемайчу млинців. Ці литовські картопляні млинці дуже схожі на нашу смакоту.

Назва страви походить від "Жемайтія" (літ. Žemaitija) — назви одного з етнографічних регіонів Литви. Спробуйте цю національну литовську страву за рецептом Shuba — і ви захопитесь ніжними всередині, але хрусткими млинцями.

Як приготувати млинці — литовські картопляні млинці

Інгредієнти на 4 порції:

свинячий фарш — 150 г;

яловичий фарш — 150 г;

картопля — 6 шт.;

борошно пшеничне — 7 ст. л.;

сіль — 0.5 ст. л.;

перець чорний мелений — 1 ч. л.

Для соусу:

сметана 15% — 2 ст. л.;

масло вершкове 73% — 30 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю ретельно помийте і відваріть у мундирі. Сковороду з вершковим маслом розігрійте, на середньому вогні обсмажте до прозорості нарізану цибулю. Додайте фарш, обсмажте 10-12 хвилин до готовності, постійно помішуючи. Готову картоплю очистьте, натріть на великій тертці. Посоліть, додайте 4 столові ложки борошна, перемішайте все. Потім додайте яйце і ще раз ретельно перемішайте. Мокрими руками сформуйте шматочки тіста. З кожного зробіть круглий млинець завтовшки 3-4 см, у середину покладіть столову ложку начинки. Защипніть краї, надайте форму котлети та обваляйте в борошні. Отримані котлетки обсмажте по обидва боки на середньому вогні приблизно по 5 хвилин до золотистої скоринки. Для приготування соусу на сухій сковороді розтопіть вершкове масло, додайте сметану. Помішуючи, доведіть масу до кипіння. Готовим соусом полийте млинці. Подавати жемайчю можете також зі шкварками або зеленню.

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