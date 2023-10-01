Вкуснее ничего не найдете: готовим зразы по-литовски

Необычный рецепт от наших друзей литовцев

Если зразы — одно из ваших любимых блюд, то вам стоит обратить внимание на жемайчю блинай. Эти литовские картофельные блины очень похожи на нашу вкуснятину.

Название блюда происходит от "Жемайтия" (лит. Žemaitija) — названия одного из этнографических регионов Литвы. Попробуйте это национальное литовское блюдо по рецепту Shuba — и вы придете в восторг от нежных внутри, но хрустящих снаружи блинов.

Как приготовить жемайчю блинай — литовские картофельные блины

Ингредиенты на 4 порции:

свиной фарш — 150 г;

говяжий фарш — 150 г;

картофель — 6 шт.;

мука пшеничная — 7 ст. л.;

соль — 0.5 ст. л.;

перец черный молотый — 1 ч. л.

Для соуса:

сметана 15% — 2 ст. л.;

масло сливочное 73% — 30 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Картошку тщательно помойте и отварите в мундире. Сковороду со сливочным маслом разогрейте, на среднем огне обжарьте до прозрачности нарезанный лук. Добавьте фарш, обжарьте 10-12 минут до готовности, постоянно помешивая. Готовый картофель очистите, натрите на крупной терке. Посолите, добавьте 4 столовые ложки муки, все перемешайте. Затем добавьте яйцо и еще раз тщательно перемешайте. Мокрыми руками сформируйте кусочки теста. Из каждого сделайте круглый блинчик толщиной 3-4 см, в середину положите столовую ложку начинки. Защипните края, придайте форму котлеты и обваляйте в муке. Полученные котлетки обжарьте с обеих сторон на среднем огне примерно по 5 минут до золотистой корочки. Для приготовления соуса на сухой сковороде растопите сливочное масло, добавьте сметану. Помешивая, доведите массу до кипения. Готовым соусом полейте блины. Подавать жемайчю можете также со шкварками или зеленью.

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