Вкуснее ничего не найдете: готовим зразы по-литовски
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Необычный рецепт от наших друзей литовцев
Если зразы — одно из ваших любимых блюд, то вам стоит обратить внимание на жемайчю блинай. Эти литовские картофельные блины очень похожи на нашу вкуснятину.
Название блюда происходит от "Жемайтия" (лит. Žemaitija) — названия одного из этнографических регионов Литвы. Попробуйте это национальное литовское блюдо по рецепту Shuba — и вы придете в восторг от нежных внутри, но хрустящих снаружи блинов.
Как приготовить жемайчю блинай — литовские картофельные блины
Ингредиенты на 4 порции:
- свиной фарш — 150 г;
- говяжий фарш — 150 г;
- картофель — 6 шт.;
- мука пшеничная — 7 ст. л.;
- соль — 0.5 ст. л.;
- перец черный молотый — 1 ч. л.
Для соуса:
- сметана 15% — 2 ст. л.;
- масло сливочное 73% — 30 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Картошку тщательно помойте и отварите в мундире.
- Сковороду со сливочным маслом разогрейте, на среднем огне обжарьте до прозрачности нарезанный лук. Добавьте фарш, обжарьте 10-12 минут до готовности, постоянно помешивая.
- Готовый картофель очистите, натрите на крупной терке. Посолите, добавьте 4 столовые ложки муки, все перемешайте. Затем добавьте яйцо и еще раз тщательно перемешайте.
- Мокрыми руками сформируйте кусочки теста. Из каждого сделайте круглый блинчик толщиной 3-4 см, в середину положите столовую ложку начинки. Защипните края, придайте форму котлеты и обваляйте в муке.
- Полученные котлетки обжарьте с обеих сторон на среднем огне примерно по 5 минут до золотистой корочки.
- Для приготовления соуса на сухой сковороде растопите сливочное масло, добавьте сметану. Помешивая, доведите массу до кипения.
- Готовым соусом полейте блины. Подавать жемайчю можете также со шкварками или зеленью.
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