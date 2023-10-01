Дітей за вуха не відтягнути: рецепт смачного перекусу в школу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Це економно, смачно і дуже просто
Смак популярного грузинського смаколика — чурчхели, знайомий багатьом. Однак не всі ризикують готувати ці корисні ласощі вдома, вважаючи процес довгим та енергозатратним.
Проте за рецептом з YouTube-каналу "Вкусная минутка" зусилля на приготування чурчхели можна суттєво скоротити, використавши всього 5 інгредієнтів. Деякі із них дозволяється змінювати — так, ви щоразу отримуватимете пастилу з новим смаком.
Як приготувати чурчхелу?
Інгредієнти:
- Сік будь-який – 1 л
- Крохмаль кукурудзяний — 100 г
- Вода – 200 мл
- Цукор – 3 ст.л. (за смаком)
- Горіхи будь-які – 200 г
Спосіб приготування:
1. Горіхи крупно подрібніть ножем. Попередньо їх можна підсушити на сковорідці.
2. У каструлю налийте сік — його можна змінювати щоразу, отримуючи новий смак. Нагрійте не доводячи до кипіння.
3. В окремій посудині ретельно змішайте крохмаль з водою до отримання однорідної суміші. Туди ж додайте цукор на свій смак.
4. Тонкою цівкою влийте суміш води з крохмалем до гарячого соку.
5. Ретельно перемішуйте, поки рідина не загустіє до консистенції густого киселю.
6. Додайте в каструлю горіхи, ретельно перемішайте та залиште на 15 хв, періодично помішуючи.
7. Застеліть деко пергаментом для випічки, змазавши його тонким шаром олії, викладіть туди суміш з горіхами та розрівняйте.
8. Сушити пастилу потрібно близько 8 годин у духовці при температурі 60-70 градусів з напіввідкритими дверцями. Або ж у сушарці для фруктів та овочів.
Також рекомендуємо приготувати цукерки "Корівка" за рецептом "Телеграфа", що будуть смачнішими за магазинні. Для незабутнього смаку вам достатньо буде лише 4 простих інгредієнти.