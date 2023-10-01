Дітей за вуха не відтягнути: рецепт смачного перекусу в школу

Це економно, смачно і дуже просто

Смак популярного грузинського смаколика — чурчхели, знайомий багатьом. Однак не всі ризикують готувати ці корисні ласощі вдома, вважаючи процес довгим та енергозатратним.

Проте за рецептом з YouTube-каналу "Вкусная минутка" зусилля на приготування чурчхели можна суттєво скоротити, використавши всього 5 інгредієнтів. Деякі із них дозволяється змінювати — так, ви щоразу отримуватимете пастилу з новим смаком.

Як приготувати чурчхелу?

Інгредієнти:

Сік будь-який – 1 л

Крохмаль кукурудзяний — 100 г

Вода – 200 мл

Цукор – 3 ст.л. (за смаком)

Горіхи будь-які – 200 г

Спосіб приготування:

1. Горіхи крупно подрібніть ножем. Попередньо їх можна підсушити на сковорідці.

2. У каструлю налийте сік — його можна змінювати щоразу, отримуючи новий смак. Нагрійте не доводячи до кипіння.

3. В окремій посудині ретельно змішайте крохмаль з водою до отримання однорідної суміші. Туди ж додайте цукор на свій смак.

4. Тонкою цівкою влийте суміш води з крохмалем до гарячого соку.

5. Ретельно перемішуйте, поки рідина не загустіє до консистенції густого киселю.

6. Додайте в каструлю горіхи, ретельно перемішайте та залиште на 15 хв, періодично помішуючи.

7. Застеліть деко пергаментом для випічки, змазавши його тонким шаром олії, викладіть туди суміш з горіхами та розрівняйте.

8. Сушити пастилу потрібно близько 8 годин у духовці при температурі 60-70 градусів з напіввідкритими дверцями. Або ж у сушарці для фруктів та овочів.

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