Детей за уши не оттащить: рецепт вкусного перекуса в школу

Это экономно, вкусно и очень просто

Вкус популярного грузинского лакомства – чурчхелы, знакомый многим. Но не все рискуют готовить это полезное лакомство дома, считая процесс долгим и энергозатратным.

Однако по рецепту из YouTube-канала "Вкусная минутка" усилия на приготовление чурчхелы можно существенно сократить, использовав всего 5 ингредиентов. Некоторые из них разрешается менять — так вы будете каждый раз получать пастилу с новым вкусом.

Как приготовить чурчхелу?

Ингредиенты:

Сок любой – 1 л

Крахмал кукурузный — 100 г

Вода – 200 мл

Сахар – 3 ст.л. (по вкусу)

Орехи любые – 200 г

Способ приготовления:

1. Орехи крупно измельчите ножом. Предварительно их можно подсушить на сковороде.

2. В кастрюлю налейте сок – его можно менять каждый раз, получая новый вкус. Нагрейте не доводя до кипения.

3. В отдельном сосуде тщательно смешайте крахмал с водой до получения однородной смеси. Туда же добавьте сахар по вкусу.

4. Тонкой струйкой влейте смесь воды с крахмалом к горячему соку.

5. Тщательно перемешивайте, пока жидкость не загустеет до консистенции густого киселя.

6. Добавьте в кастрюлю орехи, тщательно перемешайте и оставьте на 15 мин, периодически помешивая.

7. Застелите противень пергаментом для выпечки, смазав его тонким слоем подсолнечного масла, выложите туда смесь с орехами и разровняйте.

8. Сушить пастилу нужно около 8 часов в духовке при температуре 60-70 градусов с приоткрытой дверцей. Или в сушилке для фруктов и овощей.

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