Ви більше не купуватимете магазинну ковбасу: рецепт "м'ясного хліба" на бутерброди
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Близькі неодмінно попросять приготувати ще
З м'ясного фаршу можна приготувати не лише котлети, але й "м'ясний хліб". Ця проста страва стане чудовою альтернативою бутербродів з ковбасою, адже інгредієнти в ній – прості та корисні.
Він також чудово пасуватиме як для повсякденного столу, так і для святкових подій, а ваші гості неодмінно проситимуть добавки. А от рецепт цієї закуски нам пропонують у Telegram-каналі "Ідеї для сніданку та вечері".
Як приготувати м'ясний хліб
Інгредієнти:
- 1 кг м‘ясного фаршу;
- 300 г відвареної пекінської капусти (без зайвої вологи);
- 2 цибулини дрібно подрібнені та підсмажені на невеликій кількості олії;
- 4 яйця;
- 100 г болгарського перцю (порізаного на дрібні шматочки);
- 100 г моркви (також порізаної на шматочки);
- консервований горошок (кілька столових ложок);
- 3 ст. л. манної крупи;
- сіль, перець.
Спосіб приготування:
- Капусту та цибулю у блендері перетворіть на пюре.
- Змішайте з перцем, морквою та горошком.
- Додайте до фаршу, посоліть та поперчіть, додайте яйця.
- Після цього додайте манку, перемішайте та залиште на 20 хв.
- Викладіть масу у попередньо змащену вершковим маслом та присипану сухарями форму.
- Випікайте м'ясний хліб 20 хвилин при температурі 240°С, а потім ще 40-50 хв при температурі 160°С.
- Дозвольте хлібу повністю охолонути та нарізайте на порційні шматочки.
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