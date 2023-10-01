Ви більше не купуватимете магазинну ковбасу: рецепт "м'ясного хліба" на бутерброди

Близькі неодмінно попросять приготувати ще

З м'ясного фаршу можна приготувати не лише котлети, але й "м'ясний хліб". Ця проста страва стане чудовою альтернативою бутербродів з ковбасою, адже інгредієнти в ній – прості та корисні.

Він також чудово пасуватиме як для повсякденного столу, так і для святкових подій, а ваші гості неодмінно проситимуть добавки. А от рецепт цієї закуски нам пропонують у Telegram-каналі "Ідеї для сніданку та вечері".

Як приготувати м'ясний хліб

Інгредієнти:

1 кг м‘ясного фаршу;

300 г відвареної пекінської капусти (без зайвої вологи);

2 цибулини дрібно подрібнені та підсмажені на невеликій кількості олії;

4 яйця;

100 г болгарського перцю (порізаного на дрібні шматочки);

100 г моркви (також порізаної на шматочки);

консервований горошок (кілька столових ложок);

3 ст. л. манної крупи;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

Капусту та цибулю у блендері перетворіть на пюре. Змішайте з перцем, морквою та горошком. Додайте до фаршу, посоліть та поперчіть, додайте яйця. Після цього додайте манку, перемішайте та залиште на 20 хв. Викладіть масу у попередньо змащену вершковим маслом та присипану сухарями форму. Випікайте м'ясний хліб 20 хвилин при температурі 240°С, а потім ще 40-50 хв при температурі 160°С. Дозвольте хлібу повністю охолонути та нарізайте на порційні шматочки.

А якщо ви любите бутерброди, то рекомендуємо приготувати бюджетну сирну намазку з часником за рецептом "Телеграфа". Вона готується просто зі звичайних доступних продуктів.