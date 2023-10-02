Ні борошна, ні лаваша: для цього рулету вам знадобиться лише два яйця та кілька крабових паличок

Ідеально для сніданку та для перекушування

Без різноманітних закусок неможливо уявити ні святковий стіл, ні сімейні посиденьки. Але якщо вам не хочеться довго возитися на кухні, пропонуємо найпростіший варіант закуски.

Для яєчного рулету за рецептом "Главреда" вам не знадобиться ні борошно, ні лаваш, ні інші складні інгредієнти. Готується він просто із трьох інгредієнтів, проте смак такої закуски вас приємно здивує. Ви не відірветесь, поки не з’їсте все до останньої крихти.

Як приготувати яєчний рулет із крабовими паличками.

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.;

сир;

крабові палички — 6 шт.;

зелень до смаку;

рослинна олія для смаження (можна оливкова)

сіль.

Спосіб приготування:

Яйця миємо, розбиваємо в глибоку миску і збиваємо вилкою. Солимо. Половину суміші виливаємо на розігріту сковороду з олією. Млинець смажимо під кришкою до золотистого кольору з обох боків. Повторюємо із другою половиною яєчної суміші. В результаті у вас має вийти 2 млинці. Крабові палички чистимо, натираємо на дрібній тертці. Зелень миємо, дрібно ріжемо. Яєчні млинці кладемо нахлистом і змащуємо вершковим сиром. Рясно посипаємо зеленню, рівномірно розкладаємо крабові палички, згортаємо рулет. За бажанням загортаємо його на 15 хвилин у харчову плівку і відправляємо в холодильник. Через вказаний час ріжемо та подаємо рулет до столу.

Рекомендуємо приготувати фантастичні сирні палички за рецептом "Телеграфа". Ви будете їсти їх як насіння.