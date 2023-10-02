Ни муки, ни лаваша: для этого рулета вам понадобится всего два яйца и несколько крабовых палочек

Идеально для завтрака и для перекуса

Без разнообразных закусок невозможно представить себе ни праздничный стол, ни семейные посиделки. Но если вам не хочется долго возиться на кухне, предлагаем самый простой вариант закуски.

Для яичного рулета по рецепту "Главреда" вам не понадобиться ни мука, ни лаваш, ни другие сложные ингредиенты. Готовится он просто из трех ингредиентов, однако вкус такой закуски вас приятно удивит. Вы не оторветесь, пока не съедите все до последней крошки.

Как приготовить яичный рулет с крабовыми палочками

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

творожный сыр;

крабовые палочки — 6 шт.;

зелень по вкусу;

растительное масло для жарки (можно оливковое)

соль.

Способ приготовления:

Яйца моем, разбиваем в глубокую миску и взбиваем вилкой. Солим. Половину смеси выливаем на разогретую сковороду с растительным маслом. Блинчик жарим под крышкой до золотистого цвета с обеих сторон. Повторяем со второй половиной яичной смеси. В результате у вас должно получиться 2 блинчика. Крабовые палочки чистим, натираем на мелкой терке. Зелень моем, мелко режем. Яичные блинчики кладем внахлест и смазываем сливочным сыром. Обильно посыпаем зеленью, равномерно раскладываем крабовые палочки, сворачиваем рулет. По желанию заворачиваем его на 15 минут в пищевую пленку и отправляем в холодильник. Через указанное время режем и подаем рулет к столу.

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