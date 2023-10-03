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З цим напоєм ви забудете про застуду: рецепт "чарівного" чаю з обліпихи

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Надзвичайно смачний і ароматний чай з ягодами обліпихи
Надзвичайно смачний і ароматний чай з ягодами обліпихи. Фото delo-vcusa.ru

Чай з обліпихи — це не тільки смачний гарячий напій, але ще й справжня вітамінна бомба для нашого організму

Дощовими осінніми вечорами часом приємно насолодитися чашкою імбирного чаю або чаю з обліпихи, відомого своїми корисними властивостями. У обліписі міститься вдвічі більше вітаміну С, ніж у цитрусових, і вдвічі більше вітаміну Е, ніж у пшеничному маслі.

Крім того, чай обліпихи підтримує організм у тонусі та лікує застуду, а саму ягоду можна використовувати, як свіжу, так і заморожену. А рецепт цього чудового напою нам пропонує Say7.

Як приготувати чай з обліпихи

Інгредієнти:

  • 12 ст. обліпихи
  • імбир (невеликий шматочок)
  • апельсин
  • м’ята
  • цукор за смаком
  • 1 л окропу

Спосіб приготування:

  1. Апельсин нарізати невеликими шматочками.
  2. Імбир нарізати невеликими шматочками.
  3. У м’яти обірвати листочки.
  4. У чашку викласти обліпиху (3 ст.л.).
  5. Викласти апельсин.
  6. Викласти імбир.
  7. Додати м’яту.
  8. Додати цукор за смаком.
  9. Залити окропом.
  10. Накрити кришкою, дати настоятися протягом 5-10 хвилин.

А якщо ви любите пити не лише чай, а й каву, рекомендує приготувати дивовижний напій із секретом. Ця кава не тільки допоможе вам вранці прокинуться, а й збільшить ваш прибуток.

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