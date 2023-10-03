З цим напоєм ви забудете про застуду: рецепт "чарівного" чаю з обліпихи

Чай з обліпихи — це не тільки смачний гарячий напій, але ще й справжня вітамінна бомба для нашого організму

Дощовими осінніми вечорами часом приємно насолодитися чашкою імбирного чаю або чаю з обліпихи, відомого своїми корисними властивостями. У обліписі міститься вдвічі більше вітаміну С, ніж у цитрусових, і вдвічі більше вітаміну Е, ніж у пшеничному маслі.

Крім того, чай обліпихи підтримує організм у тонусі та лікує застуду, а саму ягоду можна використовувати, як свіжу, так і заморожену. А рецепт цього чудового напою нам пропонує Say7.

Як приготувати чай з обліпихи

Інгредієнти:

12 ст. обліпихи

імбир (невеликий шматочок)

апельсин

м’ята

цукор за смаком

1 л окропу

Спосіб приготування:

Апельсин нарізати невеликими шматочками. Імбир нарізати невеликими шматочками. У м’яти обірвати листочки. У чашку викласти обліпиху (3 ст.л.). Викласти апельсин. Викласти імбир. Додати м’яту. Додати цукор за смаком. Залити окропом. Накрити кришкою, дати настоятися протягом 5-10 хвилин.

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