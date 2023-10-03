З цим напоєм ви забудете про застуду: рецепт "чарівного" чаю з обліпихи
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Чай з обліпихи — це не тільки смачний гарячий напій, але ще й справжня вітамінна бомба для нашого організму
Дощовими осінніми вечорами часом приємно насолодитися чашкою імбирного чаю або чаю з обліпихи, відомого своїми корисними властивостями. У обліписі міститься вдвічі більше вітаміну С, ніж у цитрусових, і вдвічі більше вітаміну Е, ніж у пшеничному маслі.
Крім того, чай обліпихи підтримує організм у тонусі та лікує застуду, а саму ягоду можна використовувати, як свіжу, так і заморожену. А рецепт цього чудового напою нам пропонує Say7.
Як приготувати чай з обліпихи
Інгредієнти:
- 12 ст. обліпихи
- імбир (невеликий шматочок)
- апельсин
- м’ята
- цукор за смаком
- 1 л окропу
Спосіб приготування:
- Апельсин нарізати невеликими шматочками.
- Імбир нарізати невеликими шматочками.
- У м’яти обірвати листочки.
- У чашку викласти обліпиху (3 ст.л.).
- Викласти апельсин.
- Викласти імбир.
- Додати м’яту.
- Додати цукор за смаком.
- Залити окропом.
- Накрити кришкою, дати настоятися протягом 5-10 хвилин.
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