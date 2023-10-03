С этим напитком вы забудете о простуде: рецепт "волшебного" облепихового чая

Облепиховый чай – это не только вкусный и горячий напиток, но еще и настоящая витаминная бомба для нашего организма

Дождливыми осенними вечерами порой приятно насладится чашечкой имбирного или облепихового чая, известного своими полезными свойствами. В облепихе содержится вдвое больше витамина С, чем в цитрусовых, и вдвое больше витамина Е, чем в пшеничном масле.

Кроме того, облепиховый чай поддерживает организм в тонусе и лечит простуду, а саму ягоду можно использовать, как свежую, так и замороженную. А рецепт этого чудесного напитка нам предлагает Say7.

Как приготовить облепиховый чай

Ингредиенты:

12 ст.л. облепихи

имбирь (небольшой кусочек)

апельсин

мята

сахар по вкусу

1 л кипятка

Способ приготовления:

Апельсин нарезать небольшими кусочками. Имбирь нарезать небольшими кусочками. У мяты оборвать листочки. В кружку выложить облепиху (3 ст.л.). Выложить апельсин. Выложить имбирь. Добавить мяту. Добавить сахар по вкусу. Залить кипятком. Накрыть крышкой, дать настояться в течение 5–10 минут.

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