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С этим напитком вы забудете о простуде: рецепт "волшебного" облепихового чая

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Потрясающе вкусный и ароматный чай с ягодами облепихи
Потрясающе вкусный и ароматный чай с ягодами облепихи. Фото delo-vcusa.ru

Облепиховый чай – это не только вкусный и горячий напиток, но еще и настоящая витаминная бомба для нашего организма

Дождливыми осенними вечерами порой приятно насладится чашечкой имбирного или облепихового чая, известного своими полезными свойствами. В облепихе содержится вдвое больше витамина С, чем в цитрусовых, и вдвое больше витамина Е, чем в пшеничном масле.

Кроме того, облепиховый чай поддерживает организм в тонусе и лечит простуду, а саму ягоду можно использовать, как свежую, так и замороженную. А рецепт этого чудесного напитка нам предлагает Say7.

Как приготовить облепиховый чай

Ингредиенты:

  • 12 ст.л. облепихи
  • имбирь (небольшой кусочек)
  • апельсин
  • мята
  • сахар по вкусу
  • 1 л кипятка

Способ приготовления:

  1. Апельсин нарезать небольшими кусочками.
  2. Имбирь нарезать небольшими кусочками.
  3. У мяты оборвать листочки.
  4. В кружку выложить облепиху (3 ст.л.).
  5. Выложить апельсин.
  6. Выложить имбирь.
  7. Добавить мяту.
  8. Добавить сахар по вкусу.
  9. Залить кипятком.
  10. Накрыть крышкой, дать настояться в течение 5–10 минут.

А если вы любите пить не только чай, но и кофе, рекомендует приготовить удивительный напиток с секретом. Этот кофе не только поможет вам утром проснутся, но и увеличит вашу прибыль.

Теги:
#Напитки #Чай #Облепиха #Готовим дома #Облепиховый чай