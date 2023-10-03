С этим напитком вы забудете о простуде: рецепт "волшебного" облепихового чая
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Облепиховый чай – это не только вкусный и горячий напиток, но еще и настоящая витаминная бомба для нашего организма
Дождливыми осенними вечерами порой приятно насладится чашечкой имбирного или облепихового чая, известного своими полезными свойствами. В облепихе содержится вдвое больше витамина С, чем в цитрусовых, и вдвое больше витамина Е, чем в пшеничном масле.
Кроме того, облепиховый чай поддерживает организм в тонусе и лечит простуду, а саму ягоду можно использовать, как свежую, так и замороженную. А рецепт этого чудесного напитка нам предлагает Say7.
Как приготовить облепиховый чай
Ингредиенты:
- 12 ст.л. облепихи
- имбирь (небольшой кусочек)
- апельсин
- мята
- сахар по вкусу
- 1 л кипятка
Способ приготовления:
- Апельсин нарезать небольшими кусочками.
- Имбирь нарезать небольшими кусочками.
- У мяты оборвать листочки.
- В кружку выложить облепиху (3 ст.л.).
- Выложить апельсин.
- Выложить имбирь.
- Добавить мяту.
- Добавить сахар по вкусу.
- Залить кипятком.
- Накрыть крышкой, дать настояться в течение 5–10 минут.
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