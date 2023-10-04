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Готується швидко, з'їдається ще швидше: бананові цукерки з трьох інгредієнтів

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Швидкий банановий десерт без випічки лише з трьох інгредієнтів за 5 хвилин
Швидкий банановий десерт без випічки лише з трьох інгредієнтів за 5 хвилин. Фото ukr.media

Корисні бананові цукерки стануть чудовим перекусом

Корисні цукерки з бананом та кокосовою стружкою можна легко і без клопоту приготувати вдома за лічені хвилини. Їх неодмінно оцінять гості, а також ці ласощі можна сміливо давати дітям у школу на перекус, адже у складі усі знайомі інгредієнти.

Смачний, в міру солодкий і привабливий зовні десерт ймовірно замінить традиційні цукерки до чаю, а вдома завжди буде "запасна" пачка печива. Рецептом поділилися на порталі "Я б поїла".

Як приготувати бананові цукерки

Інгредієнти:

  • Банан — 3 шт.
  • Печиво "Топлене молоко" — 400 г
  • Стружка кокосова — 1 уп.

Спосіб приготування:

1. Перебити печиво у блендері.

2. Стиглі банани розім'яти виделкою, додати їх до крихти.

3. Перемішати спершу ложкою, а потім руками до гладкої однорідної консистенції.

4. Зробити невеликі кульки, обваляти їх у кокосовій стружці.

5. Залишити у холодильнику на годину.

А якщо ви любите натуральні смаколики, рекомендуємо приготувати ягідний мармелад за рецептом "Телеграфа". Це солодкий десерт, для якого вам знадобиться всього чотири інгредієнти.

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#Банан #Цукерки #Корисні солодощі #Готуємо вдома