Готується швидко, з'їдається ще швидше: бананові цукерки з трьох інгредієнтів
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Корисні бананові цукерки стануть чудовим перекусом
Корисні цукерки з бананом та кокосовою стружкою можна легко і без клопоту приготувати вдома за лічені хвилини. Їх неодмінно оцінять гості, а також ці ласощі можна сміливо давати дітям у школу на перекус, адже у складі усі знайомі інгредієнти.
Смачний, в міру солодкий і привабливий зовні десерт ймовірно замінить традиційні цукерки до чаю, а вдома завжди буде "запасна" пачка печива. Рецептом поділилися на порталі "Я б поїла".
Як приготувати бананові цукерки
Інгредієнти:
- Банан — 3 шт.
- Печиво "Топлене молоко" — 400 г
- Стружка кокосова — 1 уп.
Спосіб приготування:
1. Перебити печиво у блендері.
2. Стиглі банани розім'яти виделкою, додати їх до крихти.
3. Перемішати спершу ложкою, а потім руками до гладкої однорідної консистенції.
4. Зробити невеликі кульки, обваляти їх у кокосовій стружці.
5. Залишити у холодильнику на годину.
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