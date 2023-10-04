Готовится быстро, съедается еще быстрее: банановые конфеты из трех ингредиентов

Полезные банановые конфеты станут отличным перекусом

Полезные конфеты с бананом и кокосовой стружкой можно легко и без хлопот приготовить дома за считанные минуты. Их непременно оценят гости, а также это лакомство можно смело давать детям в школу на перекус, ведь в составе все знакомые ингредиенты.

Вкусный, в меру сладкий и привлекательный снаружи десерт, вероятно, заменит традиционные конфеты к чаю, а дома всегда будет "запасная" пачка печенья. Рецептом поделились на портале "Я бы поела".

Как приготовить банановые конфеты?

Ингредиенты:

Банан – 3 шт.

Печенье "Топленое молоко" — 400 г

Стружка кокосовая – 1 уп.

Способ приготовления:

1. Перебить печенье в блендере.

2. Спелые бананы размять вилкой, добавить их к крошкам.

3. Все смешать сначала ложкой, а затем руками до гладкой однородной консистенции.

4. Сделать небольшие шарики, обвалять их в кокосовой стружке.

5. Оставить в холодильнике в час.

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