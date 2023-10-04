Готовится быстро, съедается еще быстрее: банановые конфеты из трех ингредиентов
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Полезные банановые конфеты станут отличным перекусом
Полезные конфеты с бананом и кокосовой стружкой можно легко и без хлопот приготовить дома за считанные минуты. Их непременно оценят гости, а также это лакомство можно смело давать детям в школу на перекус, ведь в составе все знакомые ингредиенты.
Вкусный, в меру сладкий и привлекательный снаружи десерт, вероятно, заменит традиционные конфеты к чаю, а дома всегда будет "запасная" пачка печенья. Рецептом поделились на портале "Я бы поела".
Как приготовить банановые конфеты?
Ингредиенты:
- Банан – 3 шт.
- Печенье "Топленое молоко" — 400 г
- Стружка кокосовая – 1 уп.
Способ приготовления:
1. Перебить печенье в блендере.
2. Спелые бананы размять вилкой, добавить их к крошкам.
3. Все смешать сначала ложкой, а затем руками до гладкой однородной консистенции.
4. Сделать небольшие шарики, обвалять их в кокосовой стружке.
5. Оставить в холодильнике в час.
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