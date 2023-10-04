Такої намазки будете їсти банку за раз: скільки не закрий — буде мало

Такі бутерброди можна і на перекус, і на святковий стіл

Ми розповідали, як смачно замаринувати гриби на зиму. Тепер ділимось рецептом фантастично смачної намазки. ЇЇ можна як готувати маленькими порціями і з’їдати, так і заготувати на зиму.

Закуска вийде смачною з будь-яких грибів, навіть з магазинних шампіньйонів. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

відварені гриби – 1,5 кг;

рослинна олія – 150 мл;

цибуля – 400 г;

морква – 400 г;

сіль – 3 ч.л;

цукор – 3 ч.л;

перець – 0,5 ч.л;

часник – 4-5 зубчика;

оцет 9%-й – 50 мл.

Спосіб приготування:

Гриби чистимо, миємо. Відварюємо їх в підсоленій воді 35-40 хвилин. Гриби при варці зменшуються в об’ємі — рецепт на 1,5 кг вже відварених грибів. Після варіння гриби треба відкинути на друшляк і зважити, вже коли стече рідина. Цибулю та моркву чистимо. Цибулю нарізаємо кубиком, а моркву тремо на крупній тертці. На пательню виливаємо олію і розігріваємо. Всипаємо у розігріту олію цибулю і обсмажуємо до м’якості. Далі до цибулі додаємо натерту моркву і обсмажуємо до готовності 10-15 хвилин, періодично помішуючи. І засмажку, і відварені гриби пропускаємо через м’ясорубку. Перекладаємо все у казанок і додаємо сіль, цукор і перець. Ретельно перемішуємо і ставимо на вогонь. На маленькому вогні тушкуємо грибну ікру під кришкою 40 хвилин. Періодично помішуємо весь час. За 10 хвилин до готовності страви додаємо оцет і подрібнений часник. Ікру розкладаємо по стерилізованих банках, закриваємо кришкою.

Можна й не закривати таку намазку на зиму, а їсти відразу. Але в консервованому вигляді закуска чудово зберігається впродовж року. Також ми розповідали, як приготувати смачну ікру з буряків.