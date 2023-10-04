Такой намазки будете есть банку за раз: сколько ни закрой – будет мало

Такие бутерброды можно и на перекус, и на праздничный стол

Мы рассказывали, как вкусно замариновать грибы на зиму. Теперь делимся рецептом фантастически вкусной намазки. Ее можно как готовить маленькими порциями и съедать, так и заготовить на зиму.

Закуска получится вкусной из любых грибов, даже из магазинных шампиньонов. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

отварные грибы – 1,5 кг;

растительное масло – 150 мл;

лук – 400 г;

морковь – 400 г;

соль – 3 ч.л;

сахар – 3 ч.л;

перец – 0,5 ч.л;

чеснок – 4-5 зубчика;

уксус 9% — 50 мл.

Способ приготовления:

Грибы чистим, моем. Отвариваем их в подсоленной воде 35-40 минут. Грибы при варке уменьшаются в объеме – рецепт на 1,5 кг уже отварных грибов. После варки грибы надо отбросить на дуршлаг и взвесить, когда стечет жидкость. Лук и морковь чистим. Лук нарезаем кубиком, а морковь трем на крупной терке. На сковороду выливаем растительное масло и разогреваем. Всыпаем в разогретое масло лук и обжариваем до мягкости. Далее к луку добавляем натертую морковь и обжариваем до готовности 10-15 минут, периодически помешивая. И зажарку, и отварные грибы пропускаем через мясорубку. Переводим все в котелок и добавляем соль, сахар и перец. Тщательно перемешиваем и ставим на огонь. На маленьком огне тушим грибную икру под крышкой 40 минут. Периодически помешиваем все время. За 10 минут до готовности блюда добавляем уксус и измельченный чеснок. Икру раскладываем по стерилизованным банкам, закрываем крышкой.

Можно и не закрывать такую намазку на зиму, а есть сразу. Но в консервированном виде закуска отлично сохраняется в течение года. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную икру из свеклы.