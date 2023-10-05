У магазин за беконом ні ногою: ви будете його готувати за цим рецептом

Ви легко приготуєте його вдома

Чи є краще, ніж ідеально хрусткий, товсто нарізаний бекон? На бранч-тарілках, у різноманітних сендвічах чи салатах – він ідеально поєднується та гарний майже у всіх стравах!

Якщо ви вважаєте, що приготувати бекон вдома складно, то рецепт від "Ідей для сніданку та вечері" для вас. Це найкращий спосіб отримати ідеальний бекон, а вам не потрібно постійно стояти біля плити та стежити за процесом приготування. Спеції додадуть м’ясному виробу смаку та аромату. Обов’язково додайте копчену перуку – вона подарує готовому виробу неповторний аромат справжнього бекону. І не забудьте про нітритну соль – без неї вийде просто варене сало сірого кольору. На 1 кг бекону слід брати 23 г звичайної солі та 2 г нітритної 6,25 % — саме так бекон буде вищим за всілякі похвали!

Як приготувати бекон у духовці

Інгредієнти:

підчеревина – 1 кг;

сіль – 23 г;

нітритна сіль – 2 г;

цукор — 1 ч. л.;

чебрець — 1/4 ч. л.;

чорний перець (горошком) – 5 шт.;

лавровий лист – 1 шт.;

розмарин — 1 шт.;

паприка — 0,5 ч. л.;

часниковий порошок – 1/4 ч. л.

Спосіб приготування:

Підчеревину ріжемо на однакові шматочки. Змішуємо звичайну та нітритну сіль, цукор, подрібнений перець горошком та чебрець. Отриманою сумішшю натираємо шматочки підчеревину з усіх боків. Додаємо подрібнений лавровий лист і гілочку розмарину. Кожен шматочок м’яса поміщаємо в поліетиленовий пакет, щільно закриваємо та відправляємо у холодильник на 4 дні. М’ясо потрібно перевертати щодня. Шматочки промиваємо під проточною водою, обсушуємо паперовим рушником. Ретельно втираємо в підчеревину сушений часник та копчену паприку. Підчеревину викладаємо на решітку, відправляємо в духовку на 3-4 години без конвекції за температури 100°С. Готовий бекон дістаємо із духовки. Викладаємо його на решітку, а знизу кладемо паперовий рушник і залишаємо при кімнатній температурі до охолодження.

Рекомендуємо подавати з домашнім хлібом за рецептом "Телеграфа ". Ви отримаєте неймовірне задоволення