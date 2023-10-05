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У магазин за беконом ні ногою: ви будете його готувати за цим рецептом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Вам знадобляться тільки спеції та м’ясо Новина оновлена 05 жовтня 2023, 17:46
Вам знадобляться тільки спеції та м’ясо. Фото shuba.life

Ви легко приготуєте його вдома

Чи є краще, ніж ідеально хрусткий, товсто нарізаний бекон? На бранч-тарілках, у різноманітних сендвічах чи салатах – він ідеально поєднується та гарний майже у всіх стравах!

Якщо ви вважаєте, що приготувати бекон вдома складно, то рецепт від "Ідей для сніданку та вечері" для вас. Це найкращий спосіб отримати ідеальний бекон, а вам не потрібно постійно стояти біля плити та стежити за процесом приготування. Спеції додадуть м’ясному виробу смаку та аромату. Обов’язково додайте копчену перуку – вона подарує готовому виробу неповторний аромат справжнього бекону. І не забудьте про нітритну соль – без неї вийде просто варене сало сірого кольору. На 1 кг бекону слід брати 23 г звичайної солі та 2 г нітритної 6,25 % — саме так бекон буде вищим за всілякі похвали!

Як приготувати бекон у духовці

Інгредієнти:

  • підчеревина – 1 кг;
  • сіль – 23 г;
  • нітритна сіль – 2 г;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • чебрець — 1/4 ч. л.;
  • чорний перець (горошком) – 5 шт.;
  • лавровий лист – 1 шт.;
  • розмарин — 1 шт.;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • часниковий порошок – 1/4 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Підчеревину ріжемо на однакові шматочки.
  2. Змішуємо звичайну та нітритну сіль, цукор, подрібнений перець горошком та чебрець. Отриманою сумішшю натираємо шматочки підчеревину з усіх боків. Додаємо подрібнений лавровий лист і гілочку розмарину.
  3. Кожен шматочок м’яса поміщаємо в поліетиленовий пакет, щільно закриваємо та відправляємо у холодильник на 4 дні. М’ясо потрібно перевертати щодня.
  4. Шматочки промиваємо під проточною водою, обсушуємо паперовим рушником. Ретельно втираємо в підчеревину сушений часник та копчену паприку.
  5. Підчеревину викладаємо на решітку, відправляємо в духовку на 3-4 години без конвекції за температури 100°С.
  6. Готовий бекон дістаємо із духовки. Викладаємо його на решітку, а знизу кладемо паперовий рушник і залишаємо при кімнатній температурі до охолодження.

Рекомендуємо подавати з домашнім хлібом за рецептом "Телеграфа ". Ви отримаєте неймовірне задоволення

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#Рецепт #М'ясо #Готуємо вдома