В магазин за беконом ни ногой: вы будете его готовить по этому рецепту
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Вы легко приготовите его дома
Есть ли что лучше, чем идеально хрустящий, толсто нарезанный бекон? На бранч-тарелках, в разнообразных сэндвичах или салатах – он идеально сочетается и хорош почти во всех блюдах!
Если вы считаете, что приготовить бекон дома сложно, то рецепт от "Идей для сніданку та вечері" для вас. Это лучший способ получить идеальный бекон, а вам не нужно постоянно стоять у плиты и следить за процессом приготовления. Специи придадут мясному изделию вкус и аромат. Обязательно добавьте копченую парику – она подарит готовому изделию неповторимый аромат настоящего бекона. И не забудьте о нитритной соли – без нее получится просто вареное сало серого цвета. На 1 кг бекона следует брать 23 г обычной соли и 2 г нитритной 6,25 % — именно так бекон будет выше всяких похвал!
Как приготовить бекон в духовке
Ингредиенты:
- почеревина – 1 кг;
- соль – 23 г;
- нитритная соль – 2 г;
- сахар – 1 ч. л.;
- чабрец – 1/4 ч. л.;
- черный перец (горошком) – 5 шт.;
- лавровый лист – 1 шт.;
- розмарин – 1 шт.;
- паприка – 0,5 ч. л.;
- чесночный порошок – 1/4 ч. л.
Способ приготовления:
- Почеревину режем на одинаковые кусочки.
- Смешиваем обычную и нитритную соль, сахар, измельченный перец горошком и чабрец. Полученной смесью натираем кусочки подчеревину со всех сторон. Добавляем измельченный лавровый лист и веточку розмарина.
- Каждый кусочек мяса помещаем в полиэтиленовый пакет, плотно закрываем и отправляем в холодильник на 4 дня. Мясо нужно переворачивать каждый день.
- Кусочки промываем под проточной водой, обсушиваем бумажным полотенцем. Тщательно втираем в почеревину сушеный чеснок и копченую паприку.
- Почеревину выкладываем на решетку, отправляем в духовку на 3-4 часа без конвекции при температуре 100°С.
- Готовый бекон достаем из духовки. Выкладываем его на решетку, а снизу кладем бумажное полотенце и оставляем при комнатной температуре до полного остывания.
Рекомендуем подавать с домашним хлебом по рецепту "Телеграфа". Вы получите невероятное удовольствие