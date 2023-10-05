"Шуба" у лаваші: рецепт, який здивує абсолютно всіх

Просто загорніть салат у лаваш!

Улюблений салатом оселедець під "Шубою" всім дуже добре знайомий — його готують на свята і просто без приводу. Головні інгредієнти – овочі та риба, які викладаються шарами та змащуються майонезом.

Shuba пропонує оригінально подати класичну страву та приготувати її в лаваші. Така подача перетворить салат на смачну закуску, яка буде яскраво виділятися навіть на святковому столі.

Як приготувати салат "Шуба" у лаваші

Інгредієнти на 10 порцій:

тонкий лаваш — 1 шт.;

картопля — 2 шт.;

буряк — 2 шт.;

морква — 2 шт.;

яйця курячі — 4 шт.;

оселедець, філе — 1 шт.;

майонез 72% — 250 г;

сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

Овочі та яйця відваріть, охолодіть, очистьте. Всі продукти натріть окремо на великій тертці. Лаваш викладіть на харчову плівку, змастіть майонезом. Зверху викладіть шар буряка, знову змастіть майонезом. На буряк викладіть шар картоплі – цей шар також змастіть майонезом. Далі викладіть моркву та яйця, які теж змастіть майонезом. Зверху викладіть нарізане невеликі шматочки філе оселедця. За допомогою харчової плівки поверніть лаваш у рулет. Сховайте "Шубу" в холодильник для просочення на годину-дві. При подачі наріжте шматочками.

Майонез для салату можна не купувати, а приготувати його за рецептом "Телеграфа". Смачного!