"Шуба" у лаваші: рецепт, який здивує абсолютно всіх
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Просто загорніть салат у лаваш!
Улюблений салатом оселедець під "Шубою" всім дуже добре знайомий — його готують на свята і просто без приводу. Головні інгредієнти – овочі та риба, які викладаються шарами та змащуються майонезом.
Shuba пропонує оригінально подати класичну страву та приготувати її в лаваші. Така подача перетворить салат на смачну закуску, яка буде яскраво виділятися навіть на святковому столі.
Як приготувати салат "Шуба" у лаваші
Інгредієнти на 10 порцій:
- тонкий лаваш — 1 шт.;
- картопля — 2 шт.;
- буряк — 2 шт.;
- морква — 2 шт.;
- яйця курячі — 4 шт.;
- оселедець, філе — 1 шт.;
- майонез 72% — 250 г;
- сіль до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Овочі та яйця відваріть, охолодіть, очистьте. Всі продукти натріть окремо на великій тертці.
- Лаваш викладіть на харчову плівку, змастіть майонезом. Зверху викладіть шар буряка, знову змастіть майонезом.
- На буряк викладіть шар картоплі – цей шар також змастіть майонезом. Далі викладіть моркву та яйця, які теж змастіть майонезом. Зверху викладіть нарізане невеликі шматочки філе оселедця.
- За допомогою харчової плівки поверніть лаваш у рулет. Сховайте "Шубу" в холодильник для просочення на годину-дві. При подачі наріжте шматочками.
Майонез для салату можна не купувати, а приготувати його за рецептом "Телеграфа". Смачного!