Готуватимете щодня: "лінивий" штрудель із лаваша з яблуками

Лінивий штрудель із лаваша можна приготувати за лічені хвилини

В сезон яблук із цих фруктів можна приготувати не лише класичну шарлотку, але й "лінивий" штрудель. Це не займе багато часу, зате ви зможете насолодитися смачною випічкою до чаю не стоячи годинами за плитою.

Начинку цього штруделя можна змінювати, наприклад, на мак або сир, а з приготуванням впорається навіть дитина. Рецепт випічки пропонує "1000.menu".

Як приготувати "лінивий" штрудель з яблуками

Інгредієнти:

Лаваш тонкий (2 вірменські лаваші) — 200 г

Яблука (середні) — 5 шт.

Цукор — 6 ст.л.

Волоські горіхи — 60 г

Вершкове масло — 50 г

Кориця мелена — 1 ч.л.

Яйця — 1 шт.

Лимонний сік — 3 ст.л.

Спосіб приготування:

Яблука вимийте та обсушіть. Очистіть їх від насіння та шкірки, наріжте не дуже тонкими скибочками. Полийте яблука лимонним соком, щоб вони не потемніли, перемішайте. Волоські горіхи подрібніть у крихту. Можете це зробити за допомогою блендера, можете пропустити через м'ясорубку. На сковороді розтопіть вершкове масло, додайте цукор, перемішайте. На повільному вогні при постійному помішуванні доведіть цукрову масу до золотистого кольору, викладіть туди яблука. Протушкуйте фрукти до м'якості, наприкінці додайте корицю, перемішайте. Залиште начинку охолонути. Яйце збийте у мисці. Розкладіть лаваш на робочій поверхні та змастіть його яйцем. Посипте його подрібненим волоським горіхом. Викладіть поверх горіхового шару половину яблучної начинки, розподіляючи її рівномірно і не доходячи до країв лаваша приблизно 1,5-2 см. Краї лаваша загніть всередину та з країв, згорніть рулет, починаючи з боку короткого краю. Те ж саме зробіть з іншим лавашем. Викладіть штруделі на змащений олією пергамент, зверху змастіть збитим яйцем. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці близько 15 хвилин.

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