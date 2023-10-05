Готуватимете щодня: "лінивий" штрудель із лаваша з яблуками
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 1007
Лінивий штрудель із лаваша можна приготувати за лічені хвилини
В сезон яблук із цих фруктів можна приготувати не лише класичну шарлотку, але й "лінивий" штрудель. Це не займе багато часу, зате ви зможете насолодитися смачною випічкою до чаю не стоячи годинами за плитою.
Начинку цього штруделя можна змінювати, наприклад, на мак або сир, а з приготуванням впорається навіть дитина. Рецепт випічки пропонує "1000.menu".
Як приготувати "лінивий" штрудель з яблуками
Інгредієнти:
- Лаваш тонкий (2 вірменські лаваші) — 200 г
- Яблука (середні) — 5 шт.
- Цукор — 6 ст.л.
- Волоські горіхи — 60 г
- Вершкове масло — 50 г
- Кориця мелена — 1 ч.л.
- Яйця — 1 шт.
- Лимонний сік — 3 ст.л.
Спосіб приготування:
- Яблука вимийте та обсушіть. Очистіть їх від насіння та шкірки, наріжте не дуже тонкими скибочками. Полийте яблука лимонним соком, щоб вони не потемніли, перемішайте.
- Волоські горіхи подрібніть у крихту. Можете це зробити за допомогою блендера, можете пропустити через м'ясорубку.
- На сковороді розтопіть вершкове масло, додайте цукор, перемішайте.
- На повільному вогні при постійному помішуванні доведіть цукрову масу до золотистого кольору, викладіть туди яблука.
- Протушкуйте фрукти до м'якості, наприкінці додайте корицю, перемішайте. Залиште начинку охолонути.
- Яйце збийте у мисці.
- Розкладіть лаваш на робочій поверхні та змастіть його яйцем.
- Посипте його подрібненим волоським горіхом.
- Викладіть поверх горіхового шару половину яблучної начинки, розподіляючи її рівномірно і не доходячи до країв лаваша приблизно 1,5-2 см.
- Краї лаваша загніть всередину та з країв, згорніть рулет, починаючи з боку короткого краю. Те ж саме зробіть з іншим лавашем.
- Викладіть штруделі на змащений олією пергамент, зверху змастіть збитим яйцем.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці близько 15 хвилин.
А якщо ви любите яблука, радимо також приготувати яблучне печиво за рецептом "Телеграфа". Вам знадобиться всього кілька хвилин на приготування.