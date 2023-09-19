Рус

Якщо вдома є яйце та яблуко: пишні оладки на сніданок приготувати неймовірно просто

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Неймовірно смачна страва із простих інгредієнтів
Неймовірно смачна страва із простих інгредієнтів. Фото chasdiy.org

Раз-два — і страва готова

Ніжні та повітряні оладки – це завжди гарна ідея для смачного сніданку. З улюбленим варенням, згущеним молоком, вони чудово підходять до улюбленої кави або смачного какао.

А якщо у вас вдома є хоча б одне яблуко, то пропонуємо приготувати яблучні оладки за "Бабусиними рецептами". Часу ви витратите небагато, але в результаті ви отримаєте таку фантастичну страву, що все просто оближуть і пальці, і тарілки.

Як приготувати яблучні оладки

Інгредієнти:

  • теплий кефір – 250 мл;
  • яйце – 1 шт.;
  • цукор – 4-6 ст.
  • борошно — 220 г;
  • велике яблуко – 1 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • сода — 1/2 ч.л.

Спосіб приготування:

  1. Кефір наливаємо в миску, додаємо яйце, цукровий пісок та трохи солі. Перемішуємо усі інгредієнти в однорідний стан.
  2. В масу насипаємо борошно та соду і замішуємо густе тісто.
  3. Солодке яблуко ріжемо на невеликі шматочки або очищаємо від шкірки та натираємо на тертці.
  4. Яблуко додаємо в тісто, перемішуємо та залишаємо відпочити у теплому місці на 15 хвилин.
  5. Розігріваємо сковороду з олією, ложкою викладаємо тісто та обсмажуємо оладки на середньому вогні по 4-5 хвилин з кожного боку до золотистого кольору.

Подавайте яблучні оладки зі згущеним молоком або неймовірним кремом за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
#Рецепт #Яблука #Сніданок #Оладки #Готуємо вдома