Якщо вдома є яйце та яблуко: пишні оладки на сніданок приготувати неймовірно просто

Раз-два — і страва готова

Ніжні та повітряні оладки – це завжди гарна ідея для смачного сніданку. З улюбленим варенням, згущеним молоком, вони чудово підходять до улюбленої кави або смачного какао.

А якщо у вас вдома є хоча б одне яблуко, то пропонуємо приготувати яблучні оладки за "Бабусиними рецептами". Часу ви витратите небагато, але в результаті ви отримаєте таку фантастичну страву, що все просто оближуть і пальці, і тарілки.

Як приготувати яблучні оладки

Інгредієнти:

теплий кефір – 250 мл;

яйце – 1 шт.;

цукор – 4-6 ст.

борошно — 220 г;

велике яблуко – 1 шт.;

сіль — щіпка;

сода — 1/2 ч.л.

Спосіб приготування:

Кефір наливаємо в миску, додаємо яйце, цукровий пісок та трохи солі. Перемішуємо усі інгредієнти в однорідний стан. В масу насипаємо борошно та соду і замішуємо густе тісто. Солодке яблуко ріжемо на невеликі шматочки або очищаємо від шкірки та натираємо на тертці. Яблуко додаємо в тісто, перемішуємо та залишаємо відпочити у теплому місці на 15 хвилин. Розігріваємо сковороду з олією, ложкою викладаємо тісто та обсмажуємо оладки на середньому вогні по 4-5 хвилин з кожного боку до золотистого кольору.

Подавайте яблучні оладки зі згущеним молоком або неймовірним кремом за рецептом "Телеграфа". Смачного!