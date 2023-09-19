Якщо вдома є яйце та яблуко: пишні оладки на сніданок приготувати неймовірно просто
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Раз-два — і страва готова
Ніжні та повітряні оладки – це завжди гарна ідея для смачного сніданку. З улюбленим варенням, згущеним молоком, вони чудово підходять до улюбленої кави або смачного какао.
А якщо у вас вдома є хоча б одне яблуко, то пропонуємо приготувати яблучні оладки за "Бабусиними рецептами". Часу ви витратите небагато, але в результаті ви отримаєте таку фантастичну страву, що все просто оближуть і пальці, і тарілки.
Як приготувати яблучні оладки
Інгредієнти:
- теплий кефір – 250 мл;
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 4-6 ст.
- борошно — 220 г;
- велике яблуко – 1 шт.;
- сіль — щіпка;
- сода — 1/2 ч.л.
Спосіб приготування:
- Кефір наливаємо в миску, додаємо яйце, цукровий пісок та трохи солі. Перемішуємо усі інгредієнти в однорідний стан.
- В масу насипаємо борошно та соду і замішуємо густе тісто.
- Солодке яблуко ріжемо на невеликі шматочки або очищаємо від шкірки та натираємо на тертці.
- Яблуко додаємо в тісто, перемішуємо та залишаємо відпочити у теплому місці на 15 хвилин.
- Розігріваємо сковороду з олією, ложкою викладаємо тісто та обсмажуємо оладки на середньому вогні по 4-5 хвилин з кожного боку до золотистого кольору.
Подавайте яблучні оладки зі згущеним молоком або неймовірним кремом за рецептом "Телеграфа". Смачного!