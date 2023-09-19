Если дома есть яйцо и яблоко: пышные оладьи на завтрак приготовить невероятно просто

Раз-два — и блюдо готово

Нежные и воздушные оладьи – это всегда хорошая идея для вкусного завтрака. С любимым вареньем, сгущенным молоком, они прекрасно подходят к любимому кофе или вкусному какао.

А если у вас дома есть хотя бы одно яблоко, то предлагаем приготовить яблочные оладьи по "Бабусиним рецептам". Времени вы потратите немного, но в результате вы получите столь фантастическое блюдо, что все просто оближут и пальцы, и тарелки.

Как приготовить яблочные оладьи

Ингредиенты:

теплый кефир – 250 мл;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 4-6 ст.л.;

мука – 220 г;

большое яблоко – 1 шт.;

соль – щепотка;

сода – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

Кефир наливаем в миску, добавляем яйцо, сахарный песок и немного соли. Перемешиваем все ингредиенты в однородное состояние. В массу насыпаем муку и соду и замешиваем густое тесто. Сладкое яблоко режем на небольшие кусочки или очищаем от кожуры и натираем на большой терке. Яблоко добавляем в тесто, перемешиваем и оставляем отдохнуть в теплом месте на 15 минут. Разогреваем сковороду с растительным маслом, ложкой выкладываем тесто и обжариваем оладьи на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до золотистого цвета.

Подавайте яблочные оладьи со сгущенным молоком или невероятным кремом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!