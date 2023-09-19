Если дома есть яйцо и яблоко: пышные оладьи на завтрак приготовить невероятно просто
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Раз-два — и блюдо готово
Нежные и воздушные оладьи – это всегда хорошая идея для вкусного завтрака. С любимым вареньем, сгущенным молоком, они прекрасно подходят к любимому кофе или вкусному какао.
А если у вас дома есть хотя бы одно яблоко, то предлагаем приготовить яблочные оладьи по "Бабусиним рецептам". Времени вы потратите немного, но в результате вы получите столь фантастическое блюдо, что все просто оближут и пальцы, и тарелки.
Как приготовить яблочные оладьи
Ингредиенты:
- теплый кефир – 250 мл;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 4-6 ст.л.;
- мука – 220 г;
- большое яблоко – 1 шт.;
- соль – щепотка;
- сода – 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
- Кефир наливаем в миску, добавляем яйцо, сахарный песок и немного соли. Перемешиваем все ингредиенты в однородное состояние.
- В массу насыпаем муку и соду и замешиваем густое тесто.
- Сладкое яблоко режем на небольшие кусочки или очищаем от кожуры и натираем на большой терке.
- Яблоко добавляем в тесто, перемешиваем и оставляем отдохнуть в теплом месте на 15 минут.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом, ложкой выкладываем тесто и обжариваем оладьи на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до золотистого цвета.
Подавайте яблочные оладьи со сгущенным молоком или невероятным кремом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!