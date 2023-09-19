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Если дома есть яйцо и яблоко: пышные оладьи на завтрак приготовить невероятно просто

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Невероятно вкусное блюдо из простых ингредиентов
Невероятно вкусное блюдо из простых ингредиентов. Фото chasdiy.org

Раз-два — и блюдо готово

Нежные и воздушные оладьи – это всегда хорошая идея для вкусного завтрака. С любимым вареньем, сгущенным молоком, они прекрасно подходят к любимому кофе или вкусному какао.

А если у вас дома есть хотя бы одно яблоко, то предлагаем приготовить яблочные оладьи по "Бабусиним рецептам". Времени вы потратите немного, но в результате вы получите столь фантастическое блюдо, что все просто оближут и пальцы, и тарелки.

Как приготовить яблочные оладьи

Ингредиенты:

  • теплый кефир – 250 мл;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 4-6 ст.л.;
  • мука – 220 г;
  • большое яблоко – 1 шт.;
  • соль – щепотка;
  • сода – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Кефир наливаем в миску, добавляем яйцо, сахарный песок и немного соли. Перемешиваем все ингредиенты в однородное состояние.
  2. В массу насыпаем муку и соду и замешиваем густое тесто.
  3. Сладкое яблоко режем на небольшие кусочки или очищаем от кожуры и натираем на большой терке.
  4. Яблоко добавляем в тесто, перемешиваем и оставляем отдохнуть в теплом месте на 15 минут.
  5. Разогреваем сковороду с растительным маслом, ложкой выкладываем тесто и обжариваем оладьи на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до золотистого цвета.

Подавайте яблочные оладьи со сгущенным молоком или невероятным кремом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
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