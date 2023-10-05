Шашлик просто тане у роті: незвичайний маринад для м'яса з чаю

М'ясо, замариноване в чаї, ніжне та дуже смачне

Якщо ви фанат шашлику, спробували безліч різних маринадів та думаєте, що вас нічим вже не здивувати, рекомендуємо дати собі ще один шанс. Основним компонентом незвичайного маринаду є заварений чорний чай.

Використовувати його можна маринуючи, як свинину, так і курятину, а м'ясо після такої "ванни" ніжне й тане у роті. Рецептом поділилися "Приятного аппетита".

Як приготувати маринад із чорного чаю

Інгредієнти:

курячі крила — 10 штук;

вода — близько 1,5 л;

чорний чай — 60 г;

італійські трави, сіль, розмарин — за смаком;

часник — 2 зубчики;

цибуля — 3 шт.

Спосіб приготування:

Чайне листя залити окропом, залишити на 20 хв. Процідити через сито, дозволити охолонути до кімнатної температури. М'ясо поперчити, додати спеції за смаком. Видавити часник та додати нарізану напівкільцями цибулю. Перемішати. Залити м'ясо чаєм, залишити на 6-8 годин. Перед тим як смажити м'ясо, потрібно злити маринад, посолити м'ясо і перемішати.

А якщо ви любитель незвичайних маринадів рекомендуємо також приготувати шашлик у кавовому маринаді за рецептом "Телеграфа". У такого м'яса витончений аромат та неперевершений смак.