Шашлик просто тане у роті: незвичайний маринад для м'яса з чаю
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М'ясо, замариноване в чаї, ніжне та дуже смачне
Якщо ви фанат шашлику, спробували безліч різних маринадів та думаєте, що вас нічим вже не здивувати, рекомендуємо дати собі ще один шанс. Основним компонентом незвичайного маринаду є заварений чорний чай.
Використовувати його можна маринуючи, як свинину, так і курятину, а м'ясо після такої "ванни" ніжне й тане у роті. Рецептом поділилися "Приятного аппетита".
Як приготувати маринад із чорного чаю
Інгредієнти:
- курячі крила — 10 штук;
- вода — близько 1,5 л;
- чорний чай — 60 г;
- італійські трави, сіль, розмарин — за смаком;
- часник — 2 зубчики;
- цибуля — 3 шт.
Спосіб приготування:
- Чайне листя залити окропом, залишити на 20 хв.
- Процідити через сито, дозволити охолонути до кімнатної температури.
- М'ясо поперчити, додати спеції за смаком. Видавити часник та додати нарізану напівкільцями цибулю. Перемішати.
- Залити м'ясо чаєм, залишити на 6-8 годин.
- Перед тим як смажити м'ясо, потрібно злити маринад, посолити м'ясо і перемішати.
А якщо ви любитель незвичайних маринадів рекомендуємо також приготувати шашлик у кавовому маринаді за рецептом "Телеграфа". У такого м'яса витончений аромат та неперевершений смак.