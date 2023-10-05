Якщо набрид хліб з маслом: пікантна намазка для бутербродів
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Незвичайна і смачна намазка готується просто
Насичені смаком та легкі у приготуванні, прості паштети для бутербродів стануть ідеальним вибором для перекусу, сніданку або вечірки. Різноманіття рецептів дозволяє створити унікальні комбінації, які задовольнять будь-які смаки.
Один із популярних варіантів — це паштет з печерицями. Ним поділилися на порталі "Смакуй".
Як приготувати паштет з грибами
Інгредієнти:
- Печериці – 400 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Яйце – 1 шт.
- Вершкове масло – 50 г
- Плавлений сир – 1 шт.
- Олія – 2 ст. л.
- Сіль – за смаком
- Чорний перець – дрібка.
Приготування:
- Цибулю обсмажте в олії до м’якості, дозвольте їй охолонути.
- Печериці вимийте, довільно наріжте шматками середнього розміру, обсмажте на сухій сковороді до випаровування соку. Після цього влийте олію, посоліть та смажте ще кілька хвилин. Остудіть.
- Яйце відваріть, довільно наріжте.
- Наріжте плавлений сир кубиками.
- Усі продукти перекладіть в одну ємність та перетворіть їх на однорідну масу за допомогою блендера.
- Додайте м’яке вершкове масло, сіль і перець за смаком, ще раз збийте або перемішайте.
- Намазку охолодіть та покладіть у холодильник.
А якщо ви любите смакувати паштетами на сніданок, рекомендуємо також приготувати класичну намазку за 5 хвилин за рецептом "Телеграфа". Вона має ніжну та м'яку текстуру, а ще — високу поживну цінність.