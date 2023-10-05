Якщо набрид хліб з маслом: пікантна намазка для бутербродів

Незвичайна і смачна намазка готується просто

Насичені смаком та легкі у приготуванні, прості паштети для бутербродів стануть ідеальним вибором для перекусу, сніданку або вечірки. Різноманіття рецептів дозволяє створити унікальні комбінації, які задовольнять будь-які смаки.

Один із популярних варіантів — це паштет з печерицями. Ним поділилися на порталі "Смакуй".

Як приготувати паштет з грибами

Інгредієнти:

Печериці – 400 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Яйце – 1 шт.

Вершкове масло – 50 г

Плавлений сир – 1 шт.

Олія – 2 ст. л.

Сіль – за смаком

Чорний перець – дрібка.

Приготування:

Цибулю обсмажте в олії до м’якості, дозвольте їй охолонути. Печериці вимийте, довільно наріжте шматками середнього розміру, обсмажте на сухій сковороді до випаровування соку. Після цього влийте олію, посоліть та смажте ще кілька хвилин. Остудіть. Яйце відваріть, довільно наріжте. Наріжте плавлений сир кубиками. Усі продукти перекладіть в одну ємність та перетворіть їх на однорідну масу за допомогою блендера. Додайте м’яке вершкове масло, сіль і перець за смаком, ще раз збийте або перемішайте. Намазку охолодіть та покладіть у холодильник.

А якщо ви любите смакувати паштетами на сніданок, рекомендуємо також приготувати класичну намазку за 5 хвилин за рецептом "Телеграфа". Вона має ніжну та м'яку текстуру, а ще — високу поживну цінність.