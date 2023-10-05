Если надоел хлеб с маслом: пикантная намазка для бутербродов
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Необычная и вкусная намазка готовится просто
Насыщенные вкусом и легкие в приготовлении простые паштеты для бутербродов станут идеальным выбором для перекуса, завтрака или вечеринки. Разнообразие рецептов позволяет создать уникальные комбинации, которые удовлетворят любые вкусы.
Один из популярных вариантов – это паштет из шампиньонов. Им поделились на портале "Смакуй".
Как приготовить паштет с грибами?
Ингредиенты:
- Шампиньоны – 400 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Сливочное масло – 50 г
- Плавленый сыр – 1 шт.
- Масло растительное – 2 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Черный перец – щепотка.
Приготовление:
- Лук обжарьте на растительном масле до мягкости, позвольте ему остыть.
- Шампиньоны вымойте, произвольно нарежьте кусками среднего размера, обжарьте на сухой сковороде до испарения сока. После этого влейте растительное масло, посолите и жарьте еще несколько минут. Остудите.
- Яйцо отварите, произвольно нашинкуйте.
- Нарежьте плавленый сыр кубиками.
- Все продукты переложите в одну емкость и превратите их в однородную массу с помощью блендера.
- Добавьте мягкое сливочное масло, соль и перец по вкусу, еще раз взбейте или перемешайте.
- Намазку охладите и положите в холодильник.
А если вы любите наслаждаться паштетами на завтрак, рекомендуем также приготовить классическую намазку за 5 минут по рецепту "Телеграфа". Она имеет нежную и мягкую текстуру, а еще высокую питательную ценность.