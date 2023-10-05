Если надоел хлеб с маслом: пикантная намазка для бутербродов

Необычная и вкусная намазка готовится просто

Насыщенные вкусом и легкие в приготовлении простые паштеты для бутербродов станут идеальным выбором для перекуса, завтрака или вечеринки. Разнообразие рецептов позволяет создать уникальные комбинации, которые удовлетворят любые вкусы.

Один из популярных вариантов – это паштет из шампиньонов. Им поделились на портале "Смакуй".

Как приготовить паштет с грибами?

Ингредиенты:

Шампиньоны – 400 г

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Сливочное масло – 50 г

Плавленый сыр – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст. л.

Соль – по вкусу

Черный перец – щепотка.

Приготовление:

Лук обжарьте на растительном масле до мягкости, позвольте ему остыть. Шампиньоны вымойте, произвольно нарежьте кусками среднего размера, обжарьте на сухой сковороде до испарения сока. После этого влейте растительное масло, посолите и жарьте еще несколько минут. Остудите. Яйцо отварите, произвольно нашинкуйте. Нарежьте плавленый сыр кубиками. Все продукты переложите в одну емкость и превратите их в однородную массу с помощью блендера. Добавьте мягкое сливочное масло, соль и перец по вкусу, еще раз взбейте или перемешайте. Намазку охладите и положите в холодильник.

А если вы любите наслаждаться паштетами на завтрак, рекомендуем также приготовить классическую намазку за 5 минут по рецепту "Телеграфа". Она имеет нежную и мягкую текстуру, а еще высокую питательную ценность.