Укр

Если надоел хлеб с маслом: пикантная намазка для бутербродов

Автор
Мария Швец Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вам понадобится всего несколько продуктов и 30 минут времени
Вам понадобится всего несколько продуктов и 30 минут времени. Фото smakuj.com.ua

Необычная и вкусная намазка готовится просто

Насыщенные вкусом и легкие в приготовлении простые паштеты для бутербродов станут идеальным выбором для перекуса, завтрака или вечеринки. Разнообразие рецептов позволяет создать уникальные комбинации, которые удовлетворят любые вкусы.

Один из популярных вариантов – это паштет из шампиньонов. Им поделились на портале "Смакуй".

Как приготовить паштет с грибами?

Ингредиенты:

  • Шампиньоны – 400 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Плавленый сыр – 1 шт.
  • Масло растительное – 2 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – щепотка.

Приготовление:

  1. Лук обжарьте на растительном масле до мягкости, позвольте ему остыть.
  2. Шампиньоны вымойте, произвольно нарежьте кусками среднего размера, обжарьте на сухой сковороде до испарения сока. После этого влейте растительное масло, посолите и жарьте еще несколько минут. Остудите.
  3. Яйцо отварите, произвольно нашинкуйте.
  4. Нарежьте плавленый сыр кубиками.
  5. Все продукты переложите в одну емкость и превратите их в однородную массу с помощью блендера.
  6. Добавьте мягкое сливочное масло, соль и перец по вкусу, еще раз взбейте или перемешайте.
  7. Намазку охладите и положите в холодильник.

А если вы любите наслаждаться паштетами на завтрак, рекомендуем также приготовить классическую намазку за 5 минут по рецепту "Телеграфа". Она имеет нежную и мягкую текстуру, а еще высокую питательную ценность.

Теги:
#Бутерброды #Готовим дома #намазка