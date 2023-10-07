Готуємо хліб з дірочками за лінивим рецептом: ваша чіабатта вийде не гірше за магазинну

Вам не доведеться довго возитися з тістом

Чіабатта — це оригінальний італійський хліб, який має надзвичайно пористий м’якуш. Це виходить тому, що тісто довго підходить і потребує особливого замішування.

Разом з Foodoboz розповімо, як приготувати смачний хліб за менших часових витрат. Ну що, беремо інгредієнти та йдемо готувати?

Як приготувати хліб з великими дірками

Інгредієнти:

пшеничне борошно — 425 г;

вода кімнатної температури — 325 мл;

сіль — 1 ч. л.;

сухі дріжджі – 1 ч. л.;

оливкова олія — 42 мл.

Спосіб приготування:

У глибоку миску або тарілку відправляємо воду та сухі дріжджі, злегка перемішуємо та залишаємо на 2 хвилини при кімнатній температурі. У дріжджову основу для тіста сіль та олію, перемішуємо лопаткою. Просійте через сито пшеничне борошно , додайте його в дріжджову рідину та акуратно перемішайте лопаткою. У вас має вийти однорідне м’яке липке тісто. Готове тісто відправляємо в чисту миску, змащену оливковою олією. Накриваємо миску харчовою плівкою та залишаємо при кімнатній температурі на 20 хвилин. Через вказаний час складаємо тісто конвертом, трохи розтягуючи. Знову накриваємо миску плівкою та залишаємо тісто при кімнатній температурі на 20 хвилин. Цей процес повторюємо загалом чотири рази. Після четвертого разу тісто знову накриваємо плівкою та залишаємо при кімнатній температурі вже на 120 хвилин. Тісто відправляємо на присипану борошном робочу поверхню і розрізаємо на дві частини — у нас вийде дві чіабатти. У спеціальну форму для хліба кладемо чистий рушник. Посипаємо його борошном і відправляємо сюди одну чіабатту, накриваємо рушником і залишаємо на 20 хвилин. Розігріваємо духовку і два деки до 220 градусів. Одне гаряче деко наповнюємо водою і відправляємо на низ духовки, а інший застеляємо пергаментним папером і присипаємо борошном. Викладаємо дві чіабатти, ставимо на середній рівень духовки та випікаємо 10 хвилин. Через 10 хвилин деко з водою забираємо і випікаємо хліб ще 15-20 хвилин.

Готову чіабатту розрізаємо, намазуємо м’ясний паштет за рецептом "Телеграфа" та подаємо до столу. Смачного!