Увага, смакота на десерт: ці яблучні пончики замінять усі торти та пироги
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За незвичайні кружечки поб’ються і дорослі, і діти
Нині сезон яблук. І якщо ви вже готували яблучний пиріг, то настав час урізноманітнити меню і трохи поекспериментувати.
Сьогодні разом із "ТСН" приготуємо яблучні пончики — обсмажені у клярі шматочки фруктів. Ця смакота — гідна альтернатива навіть улюбленій шарлотці. Для їхнього приготування використовуйте яблука некислих сортів, а подавайте пончики теплими зі сметаною, посипавши цукровою пудрою. Ну що йдемо готувати?
Як приготувати яблучні пончики
Інгредієнти:
- борошно — 125 г;
- молоко будь-якої жирності — 200 мл;
- яйце — 1 шт.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- яблука — 4 шт.;
- кориця мелена — 0,5 ч. л.;
- сіль — до свого смаку;
- рослинна олія – для смаження;
- цукрова пудра – для прикраси.
Спосіб приготування:
- Яблука вимийте, очистьте, видаліть серцевину. М’якуш наріжте кільцями завтовшки близько одного сантиметра.
- Борошно просійте з розпушувачем у глибоку миску. Яйце розділіть на білок та жовток. Білок збийте в піну із щіпкою солі, жовток додайте до борошна.
- В отриману масу струмком влийте тепле молоко, перемішайте до однорідного стану і викладіть у цю масу білок. Все ретельно перемішайте. Перемішайте.
- Яблучні кільця вмочуйте в тісто, відправляйте на сковороду з киплячою олією та обсмажуйте по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистого кольору.
- Готові пончики посипте цукровою пудрою перемішаною з корицею та подавайте на стіл. Смачного.
З яблук можна також приготувати незвичайний десерт "Яблучна сковорода" за рецептом "Телеграфа". Все, що вам потрібно — посмажити яблука та хлібом.