Увага, смакота на десерт: ці яблучні пончики замінять усі торти та пироги

За незвичайні кружечки поб’ються і дорослі, і діти

Нині сезон яблук. І якщо ви вже готували яблучний пиріг, то настав час урізноманітнити меню і трохи поекспериментувати.

Сьогодні разом із "ТСН" приготуємо яблучні пончики — обсмажені у клярі шматочки фруктів. Ця смакота — гідна альтернатива навіть улюбленій шарлотці. Для їхнього приготування використовуйте яблука некислих сортів, а подавайте пончики теплими зі сметаною, посипавши цукровою пудрою. Ну що йдемо готувати?

Як приготувати яблучні пончики

Інгредієнти:

борошно — 125 г;

молоко будь-якої жирності — 200 мл;

яйце — 1 шт.;

розпушувач — 1 ч. л.;

яблука — 4 шт.;

кориця мелена — 0,5 ч. л.;

сіль — до свого смаку;

рослинна олія – для смаження;

цукрова пудра – для прикраси.

Спосіб приготування:

Яблука вимийте, очистьте, видаліть серцевину. М’якуш наріжте кільцями завтовшки близько одного сантиметра. Борошно просійте з розпушувачем у глибоку миску. Яйце розділіть на білок та жовток. Білок збийте в піну із щіпкою солі, жовток додайте до борошна. В отриману масу струмком влийте тепле молоко, перемішайте до однорідного стану і викладіть у цю масу білок. Все ретельно перемішайте. Перемішайте. Яблучні кільця вмочуйте в тісто, відправляйте на сковороду з киплячою олією та обсмажуйте по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистого кольору. Готові пончики посипте цукровою пудрою перемішаною з корицею та подавайте на стіл. Смачного.

З яблук можна також приготувати незвичайний десерт "Яблучна сковорода" за рецептом "Телеграфа". Все, що вам потрібно — посмажити яблука та хлібом.