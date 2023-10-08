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Увага, смакота на десерт: ці яблучні пончики замінять усі торти та пироги

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Усі будуть просити цей рецепт
Усі будуть просити цей рецепт. Фото khustinfo

За незвичайні кружечки поб’ються і дорослі, і діти

Нині сезон яблук. І якщо ви вже готували яблучний пиріг, то настав час урізноманітнити меню і трохи поекспериментувати.

Сьогодні разом із "ТСН" приготуємо яблучні пончики — обсмажені у клярі шматочки фруктів. Ця смакота — гідна альтернатива навіть улюбленій шарлотці. Для їхнього приготування використовуйте яблука некислих сортів, а подавайте пончики теплими зі сметаною, посипавши цукровою пудрою. Ну що йдемо готувати?

Як приготувати яблучні пончики

Інгредієнти:

  • борошно — 125 г;
  • молоко будь-якої жирності — 200 мл;
  • яйце — 1 шт.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • яблука — 4 шт.;
  • кориця мелена — 0,5 ч. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • рослинна олія – для смаження;
  • цукрова пудра – для прикраси.

Спосіб приготування:

  1. Яблука вимийте, очистьте, видаліть серцевину. М’якуш наріжте кільцями завтовшки близько одного сантиметра.
  2. Борошно просійте з розпушувачем у глибоку миску. Яйце розділіть на білок та жовток. Білок збийте в піну із щіпкою солі, жовток додайте до борошна.
  3. В отриману масу струмком влийте тепле молоко, перемішайте до однорідного стану і викладіть у цю масу білок. Все ретельно перемішайте. Перемішайте.
  4. Яблучні кільця вмочуйте в тісто, відправляйте на сковороду з киплячою олією та обсмажуйте по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистого кольору.
  5. Готові пончики посипте цукровою пудрою перемішаною з корицею та подавайте на стіл. Смачного.

З яблук можна також приготувати незвичайний десерт "Яблучна сковорода" за рецептом "Телеграфа". Все, що вам потрібно — посмажити яблука та хлібом.

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