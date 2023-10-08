Внимание, вкуснятина на десерт: эти яблочные пончики заменят все торты и пироги

За необычные кружочки подерутся и взрослые, и дети

Сейчас сезон яблок. И если вы уже готовили яблочный пирог, то пора разнообразить меню и немного поэкспериментировать.

Сегодня вместе с "ТСН" приготовим яблочные пончики — обжаренные в кляре кусочки фруктов. Эта вкуснятина — достойная альтернатива даже любимой шарлотке. Для их приготовления используйте яблоки некислых сортов, а подавайте пончики теплыми со сметаной, посыпав сахарной пудрой. Ну что, идем готовить?

Как приготовить яблочные пончики

Ингредиенты:

мука — 125 г;

молоко любой жирности — 200 мл;

яйцо — 1 шт.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

яблоки — 4 шт.;

корица молотая — 0,5 ч. л.;

соль — по вкусу;

растительное масло – для жарки;

сахарная пудра — для украшения.

Способ приготовления:

Яблоки вымойте, очистите, удалите сердцевину. Мякоть нарежьте кольцами толщиной около одного сантиметра. Муку просейте с разрыхлителем в глубокую миску. Яйцо разделите на белок и желток. Белок взбейте в пену со щепоткой соли, желток добавьте к муке. В полученную массу струйкой влейте теплое молоко, перемешайте до однородного состояния и выложите в эту массу белок. Все тщательно перемешайте. Перемешайте. Яблочные кольца обмакивайте в тесто, отправляйте на сковороду с кипящим растительным маслом и обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Готовые пончики посыпьте сахарной пудрой перемешанной с корицей и подавайте на стол. Приятного аппетита.

Из яблок можно также приготовить необычный десерт "Яблочная сковорода" по рецепту "Телеграфа". Все, что вам нужно — пожарить яблоки и хлебом.