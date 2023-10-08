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Внимание, вкуснятина на десерт: эти яблочные пончики заменят все торты и пироги

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Все будут просить этот рецепт
Все будут просить этот рецепт. Фото khustinfo

За необычные кружочки подерутся и взрослые, и дети

Сейчас сезон яблок. И если вы уже готовили яблочный пирог, то пора разнообразить меню и немного поэкспериментировать.

Сегодня вместе с "ТСН" приготовим яблочные пончики — обжаренные в кляре кусочки фруктов. Эта вкуснятина — достойная альтернатива даже любимой шарлотке. Для их приготовления используйте яблоки некислых сортов, а подавайте пончики теплыми со сметаной, посыпав сахарной пудрой. Ну что, идем готовить?

Как приготовить яблочные пончики

Ингредиенты:

  • мука — 125 г;
  • молоко любой жирности — 200 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • яблоки — 4 шт.;
  • корица молотая — 0,5 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • растительное масло – для жарки;
  • сахарная пудра — для украшения.

Способ приготовления:

  1. Яблоки вымойте, очистите, удалите сердцевину. Мякоть нарежьте кольцами толщиной около одного сантиметра.
  2. Муку просейте с разрыхлителем в глубокую миску. Яйцо разделите на белок и желток. Белок взбейте в пену со щепоткой соли, желток добавьте к муке.
  3. В полученную массу струйкой влейте теплое молоко, перемешайте до однородного состояния и выложите в эту массу белок. Все тщательно перемешайте. Перемешайте.
  4. Яблочные кольца обмакивайте в тесто, отправляйте на сковороду с кипящим растительным маслом и обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
  5. Готовые пончики посыпьте сахарной пудрой перемешанной с корицей и подавайте на стол. Приятного аппетита.

Из яблок можно также приготовить необычный десерт "Яблочная сковорода" по рецепту "Телеграфа". Все, что вам нужно — пожарить яблоки и хлебом.

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Десерт #Готовим дома