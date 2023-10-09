Зберігатися може довго, але миттєво зникне: простий рецепт капусти по-корейськи

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Маринована капуста – це смачна закуска до м’ясних та рибних страв. Якщо хочете урізноманітнити цю закуску, то приготуйте її з буряком.

Капусту пелюстка за рецептом "УНІАН" готувати неймовірно просто. Її можна також додавати у вінегрет, бургери та бутерброди. Плюс закуски в тому, що ви можете з’їсти відразу, а можете заготовити на зиму. Збережіть цей рецепт в закладки він вам знадобиться.

Як приготувати капусту пелюстка по-корейськи

Інгредієнти:

капуста — 1,5-2 кг;

буряк невеликий — 2 шт.;

часник — 5-7 зубчиків;

вода — 1 л.;

перець горошком — 6-7 шт.;

сіль — 2 ст.л.;

цукор — 100 г;

олія соняшникова — 100 г;

гострий перець мелений — до свого смаку;

оцет 9% — 150 г.

Спосіб приготування:

Капусту миємо, нарізаємо невеликими квадратними шматочками. Буряк мий, чистимо, натираємо на великій тертці. Часник ділимо на зубчики та чистимо. Каструлю з водою ставимо на вогонь, додаємо рослинну олію, решту інгредієнтів (крім оцту) і доводимо суміш до кипіння. Як тільки вода закипить, вливаємо оцет, ще раз доводимо до кипіння та вимикаємо. Розсолом, що вийшов, заливаємо подрібнену капусту, зверху ставимо миску, вантаж і залишаємо на 3 дні при кімнатній температурі. Через зазначений час переміщуємо капусту на добу в холодильник, і тільки після цього капуста по-корейськи готова. Страву можна подавати на стіл, а можна розкласти у стерилізовані банки та зберігати.

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