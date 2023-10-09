Зберігатися може довго, але миттєво зникне: простий рецепт капусти по-корейськи
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Сподобається любителям пікантних закусок
Маринована капуста – це смачна закуска до м’ясних та рибних страв. Якщо хочете урізноманітнити цю закуску, то приготуйте її з буряком.
Капусту пелюстка за рецептом "УНІАН" готувати неймовірно просто. Її можна також додавати у вінегрет, бургери та бутерброди. Плюс закуски в тому, що ви можете з’їсти відразу, а можете заготовити на зиму. Збережіть цей рецепт в закладки він вам знадобиться.
Як приготувати капусту пелюстка по-корейськи
Інгредієнти:
- капуста — 1,5-2 кг;
- буряк невеликий — 2 шт.;
- часник — 5-7 зубчиків;
- вода — 1 л.;
- перець горошком — 6-7 шт.;
- сіль — 2 ст.л.;
- цукор — 100 г;
- олія соняшникова — 100 г;
- гострий перець мелений — до свого смаку;
- оцет 9% — 150 г.
Спосіб приготування:
- Капусту миємо, нарізаємо невеликими квадратними шматочками. Буряк мий, чистимо, натираємо на великій тертці. Часник ділимо на зубчики та чистимо.
- Каструлю з водою ставимо на вогонь, додаємо рослинну олію, решту інгредієнтів (крім оцту) і доводимо суміш до кипіння. Як тільки вода закипить, вливаємо оцет, ще раз доводимо до кипіння та вимикаємо.
- Розсолом, що вийшов, заливаємо подрібнену капусту, зверху ставимо миску, вантаж і залишаємо на 3 дні при кімнатній температурі.
- Через зазначений час переміщуємо капусту на добу в холодильник, і тільки після цього капуста по-корейськи готова.
- Страву можна подавати на стіл, а можна розкласти у стерилізовані банки та зберігати.
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